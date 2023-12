https://fr.sputniknews.africa/20231225/il-faut-que-la-cedeao-se-reprenne-et-ne-suive-plus-desormais-les-etats-unis-1064302449.html

"Il faut que la CEDEAO se reprenne et ne suive plus désormais les États-Unis"

"Il faut que la CEDEAO se reprenne et ne suive plus désormais les États-Unis"

Le Président béninois, Patrice Talon, a annoncé vouloir normaliser ses relations avec le Niger. Cette déclaration n’est pas le fruit du hasard puisqu’elle fait... 25.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-25T17:36+0100

2023-12-25T17:36+0100

2023-12-25T17:36+0100

zone de contact

podcasts

niger

onu

bénin

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

sanctions

isolement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/19/1064301753_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_7de5528506922f402931d7eb657fac8a.jpg

«Il faut que la CEDEAO se reprenne et ne suive plus désormais les États-Unis» Le Président béninois, Patrice Talon, a annoncé vouloir normaliser ses relations avec le Niger. Cette déclaration n’est pas le fruit du hasard puisqu’elle fait suite à la reconnaissance des nouvelles autorités par l’Onu. Pour Sputnik Afrique, un analyste béninois commente ce changement d’atitude de Cotonou.

"Je pense que le fait pour l'Onu, pour les États-Unis et pour d'autres puissances, de reconnaître la légitimité des chefs d'État est un échec pour ceux qui pensaient que le Niger, avec les sanctions et avec la fermeture des frontières, allait être un pays isolé. C'est la même chose qui a été fait au niveau du Mali et du Burkina Faso. Ça n'a pas marché avec eux et ça ne marche pas avec le Niger", indique Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois.Retrouvez également dans ce numéro:- Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires étrangères de RCA, sur les relations avec Moscou et la coopération avec les BRICS.- Belete Molla, ministre éthiopien de l'Innovation et de la technologie, sur les BRICS, l’intelligence artificielle et l’énergie nucléaire.- Halidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'Unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, sur ses impressions à l’occasion de son entrée dans le palmarès des dix personnalités mondiales de l’année dans le domaine scientifique.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- quatre pays africains adhèrent à l’Initiative pour l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique;- Washington n’acceptera pas que l’Ukraine mette fin au conflit, selon un ex-premier ministre ukrainien;- une vingtaine de terroristes neutralisés dans l’ouest du Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

niger

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, niger, onu, bénin, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sanctions, isolement, аудио