"Les pays européens vont payer les pots cassés" après leurs sanctions contre le Niger

"Les sanctions de l’UE ne vont que l'éloigner des pays africains. Ces derniers vont s'orienter vers les BRICS, c'est certain. Et les pays européens vont payer les pots cassés. La France actuellement n'a rien, même le paracétamol ou l’aspirine,elle les commande à la Chine. La France ne vit que du CFA et des richesses africaines. C'est pour ça qu'elle s'est affolée, qu’elle court dans tous les sens et veut la guerre dans lasous région. Elle est isolée et ne sait pas comment faire", déclare ainsi l’expert.