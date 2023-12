Ce milliardaire d’Afrique du Nord entre dans le top-300 des grosses fortunes

https://fr.sputniknews.africa/20231225/ce-milliardaire-dafrique-du-nord-entre-dans-le-top-300-des-grosses-fortunes-1064304211.html

Le milliardaire égyptien Nasser Sawiris a fait son entrée parmi les 300 personnalités les plus riches au monde, selon le journal béninois La Nouvelle Tribune... 25.12.2023, Sputnik Afrique

Nassef Sawiris, qui a une fortune nette estimée à 8,3 milliards de dollars, s'est retrouvé dans le top-300 des plus grosses fortunes de la planète, a relaté le journal béninois La Nouvelle Tribune. Cette croissance de sa richesse a été enregistrée au cours de ces dernières semaines. Elle est passée d’une valeur de 7,46 milliards de dollars le 7 décembre à 8,3 milliards de dollars au 25 décembre.Quoique, jusqu'à cet instant, le magazine Forbes le classe toujours à la 351e place, avec une richesse de 7,3 milliards de dollars.Un businessman rodéPour être à ce niveau, M.Sawiris a libéré des actifs grâce à sa principale entreprise OCI Global, qui produit et distribue des produits à base d’azote et de méthanol. Cette société a récemment fait parler d’elle en restituant de la valeur aux investisseurs, principalement à Sawiris, détenant une part conséquente de 38,58% dans l’entreprise.C'est ainsi que le 18 décembre, OCI Global a conclu un accord de 3,6 milliards de dollars pour céder l’intégralité de sa participation de 100% dans Iowa Fertilizer Company (IFCO), un producteur américain d’engrais, à Koch Industries. Ce qui a favorisé non seulement la réduction significative la dette de la holding, mais aussi la création d'une valeur substantielle pour les actionnaires, précise le journal.Première fortune d’Afrique du NordEn 2023, Nassef Sawiris est le premier des Arabes les plus fortunés à l’échelle mondiale, avec une richesse de plus de 7 milliards de dollars, selon Forbes Middle East. La même publication avait noté que malgré une baisse de sa fortune de 300 millions de dollars par rapport à l’année précédente, il restait en tête du classement des Arabes les plus riches.

