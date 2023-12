Ce milliardaire africain est l’Arabe le plus fortuné au monde

https://fr.sputniknews.africa/20231210/ce-milliardaire-africain-est-larabe-le-plus-fortune-au-monde-1064051070.html

L’homme d’affaire égyptien Nassef Sawiris demeure l’Arabe le plus fortuné à l’échelle mondiale, selon Forbes Middle East. Les milliardaires algérien Issad... 10.12.2023, Sputnik Afrique

En 2023, le milliardaire égyptien Nassef Sawiris est resté en tête du classement des Arabes les plus riches, bien que sa valeur ait diminué de 300 millions de dollars par rapport à l’année précédente, indique Forbes Middle East. Avec une richesse de 7,4 milliards de dollars, il est connu pour sa participation de près de 6% dans le fabricant de vêtements de sport Adidas. Il dirige également OCI, l’un des plus grands producteurs d’engrais azotés au monde, avec des usines aux États-Unis. Le podium des Arabes les plus riches du monde est complété par: L’Algérien Issad Rebrab, fondateur et PDG de Cevital, la plus grande entreprise privée d’Algérie qui possède l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde. Sa fortune s’élève à 4,6 milliards de dollars (soit 500 millions de moins qu’en 2022). Le milliardaire émirati Hussain Sajwani, président de la société de promotion d’immobilier de luxe Damac Properties, basé à Dubaï. Sa richesse représente 4,5 milliards de dollars. En 2023, sa fortune personnelle a augmenté de 66,7 % par rapport à l’année précédente.

