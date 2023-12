https://fr.sputniknews.africa/20231224/washington-naccepterait-pas-que-lukraine-mette-fin-au-conflit-1064279919.html

Washington n'accepterait pas que l’Ukraine mette fin au conflit

Washington n'accepterait pas que l’Ukraine mette fin au conflit

Malgré les pertes enregistrées par son armée ces derniers mois, Kiev n'a pas le choix de poursuivre les combats. Joe Biden ne laissera pas l'Ukraine arrêter le... 24.12.2023

Le Président américain ne permettra pas au régime de Kiev de mettre fin au conflit en Ukraine, "la capitulation de Volodymyr Zelensky nuira aux perspectives politiques du dirigeant américain", a déclaré l'ancien Premier ministre ukrainien Nikolaï Azarov.Le 19 décembre, lors d'une conférence de presse, le Président Zelensky avait exprimé ses craintes concernant le financement de l’armée ukrainienne par les États-Unis après la prochaine présidentielle américaine de novembre 2024. Selon lui, si l'ex-Président américain Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, la politique américaine deviendrait "plus frugale" et se concentrerait sur les problèmes intérieurs.Kiev dans le doutePlus tôt, le journal américain le Washington Post avait écrit que l'intérêt du Congrès américain pour le financement de Kiev était plus faible que jamais, et que la concurrence croissante d'autres priorités de sécurité nationale, y compris Israël et la frontière sud, pourrait présager la fin de l'aide américaine.Le Daily Beast, pour sa part, avait écrit que l’armée ukrainienne craignait de devoir battre en retraite jusqu'à Lvov, dans l’ouest de l’Ukraine, alors que l'attention de l'Occident diminue en raison du conflit au Moyen-Orient. Selon le quotidien américain, on craint également que les forces armées ukrainiennes ne soient contraintes de rationner leur approvisionnement en cas de nouvelle escalade du conflit israélo-palestinien.L'armée ukrainienne en grande difficultéEn sept mois de contre-offensive ukrainienne, l'armée de Kiev a perdu au moins 159.000 soldats, 121 avions et 766 chars, dont 37 Leopard, selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Auparavant, M.Choïgou avait déclaré que les livraisons d'armes occidentales et l'introduction par le commandement ukrainien de réserves stratégiques sur le champ de bataille n'avaient pas changé la situation sur le terrain.Moscou prêt à négocier, mais Kiev refuseMoscou a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier, mais Kiev a légiféré pour l'interdire.Le porte-parole du Kremlin a déclaré le 23 décembre au New York Times, que le Président Vladimir Poutine était prêt aux discussions sur l'Ukraine, mais uniquement pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale.Auparavant, M.Poutine avait déclaré que l'Occident ne renonçait pas à ses objectifs agressifs en Ukraine.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

2023

