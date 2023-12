https://fr.sputniknews.africa/20231224/ventes-de-smartphones-en-hausse-en-afrique-deux-pays-en-tete-1064280989.html

Ventes de smartphones en hausse en Afrique: deux pays en tête

Ventes de smartphones en hausse en Afrique: deux pays en tête

La commercialisation de smartphones a augmenté en Afrique en un an malgré des défis, entre autres macroéconomiques, selon une étude de Canalys. L’Afrique du... 24.12.2023, Sputnik Afrique

Au troisième trimestre de 2023, les achats des téléphones intelligents en Afrique ont connu une progression de 12% par rapport à la même période de 2022, avec au moins 17,9 millions d'unités expédiées, ressort-il d’une analyse récente de la société Canalys. Selon lui, malgré une dévaluation rapide de la devise, le marché sud-africain des smartphones a connu une croissance remarquable de 20%. Celui du Nigeria s'est considérablement étendu, Transsion jouant un rôle central en offrant des appareils d'entrée de gamme et Xiaomi se positionnant avec succès comme une marque ambitieuse pour de nombreux consommateurs, gagnant en popularité avec des produits tels que la série Redmi A2, Note 12-4G, 12 et 12C. De même, une stratégie également réussie pour Xiaomi dans des pays d'Afrique du Nord tels que le Maroc et l'Égypte, qui a connu une croissance de 19% des expéditions de smartphones, signalant que les fournisseurs ont réussi à relever les défis posés par les restrictions strictes à l'importation l'année précédente.Les taux de croissance des ventes les plus élevés au troisième trimestre ont été enregistrés en Afrique du Sud (+20%) et en Égypte (19%). Le marché des smartphones s'est aussi considérablement élargi au Nigeria, selon Canalys.Les principaux fournisseurs en Afrique en nombre d'unités livrées en millions et l'évolution du taux annuel sont:Une baisse prévue pour 2024?Le consultant principal de Canalys a souligné que tout en assistant à une croissance significative au troisième trimestre de 2023, Canalys s'attend à une expansion limitée en Afrique, avec une croissance à un chiffre en 2024.Pour les prochaines années, on devrait assister à un plateau de la 2G, tandis que la 4G et la 5G sont positionnées pour une croissance robuste, a-t-il précisé.

