Ce pays africain va bientôt lancer ses premiers smartphones

Ce pays africain va bientôt lancer ses premiers smartphones

Fin octobre, le Kenya lancera des smartphones de production locale, rapporte Business Daily Africa. Ne donnant pas de détails, le gouvernement du pays a averti... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Un premier lot de smartphones, assemblés localement et soutenus par le gouvernement, sera mis sur le marché kenyan le 30 octobre, a déclaré à Business Daily Africa Eliud Owalo, secrétaire du cabinet au ministère de l’Information, de la Communication et de l’Économie numérique.Ces appareils seront vendus au prix de 40 dollars.Ils sont assemblés par un consortium tripartite composé du distributeur chinois Shenzhen TeleOne Technology, de Safaricom et de Jamii Telecommunications. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à stimuler l'inclusion numérique et l'accessibilité universelle dans le pays.Le Président kenyan William Ruto a initialement dévoilé le calendrier de production en décembre dernier, dans le cadre d'une initiative plus large visant à transformer l'économie numérique du pays. Il a ensuite fixé un délai ambitieux pour tenir la promesse de mettre sur le marché des smartphones à bas prix entre 8 et 12 mois cette année.Plus de 66 millions d’abonnésSelon le dernier rapport de la Communications Authority of Kenya, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile dans le pays s'élevait à 66,1 millions et le nombre de téléphones mobiles à 62,96 millions au mois de mars de cette année.

