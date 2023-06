https://fr.sputniknews.africa/20230615/ce-pays-africain-abritera-une-usine-de-smartphones-4g-et-5g-bon-marche-1059940487.html

Ce pays africain abritera une usine de smartphones 4G et 5G bon marché

Ce pays africain abritera une usine de smartphones 4G et 5G bon marché

L'Angola accueillera sur son sol une usine d'assemblage de smartphones en 2024. Il s'agira d'appareils à prix abordables pour que les clients puissent profiter...

2023-06-15

2023-06-15T14:22+0200

2023-06-15T14:23+0200

La production de smartphones 4G et 5G sera lancée en Angola à partir de 2024 grâce à une nouvelle usine de téléphones mobiles, relate le site WeAreTech.Africa.Ce site industriel sera construit par la société angolaise LiraLink Technology et l’entreprise chinoise ZTE.La volonté de commercialiser des téléphones de qualité à des prix abordables sur le marché est la vertu de cette usine d’assemblage, poursuit le média.De son côté, la directrice de la zone commerciale de la ZTE, Lúcia Yang, citée par la source, a noté que l’entreprise mentionnée disposera aussi d'un centre d'assistance pour répondre aux besoins des clients.Selon WeAreTech.Africa, un accord de partenariat pour l’implantation de celle-ci a été signé le 13 juin. La procédure s’est déroulée en présence du ministre angolais des Télécommunications, Mario Oliveira, et les hauts responsables des entreprises.L’événement s’est produit en marge du Forum international sur les technologies de l'information et de la communication de l'Angola (ANGOTIC), qui a eu lieu du 12 au 14 juin.D’autres smartphones made in AfricaPlus au nord, c’est le Kenya qui le mois dernier confirmait son entrée sur le marché de la production de smartphones à bas prix. Mi-mai, Eliud Owalo, secrétaire du cabinet au ministère kenyan de l’Information, relayé par le média technologique sud-africain ITWeb, a fait savoir que son pays mettrait sur le marché au moins un million de smartphones assemblés localement et peu onéreux au cours des deux prochains mois.La cherté des smartphones empêche le déploiement de l’Internet mobileL’implantation de cette usine survient sur fond d’un rapport disproportionné entre le prix des smartphones et le coût de la vie sur le continent.Le prix moyen d’un smartphone en Afrique est de 62 dollars, soit 62,8% du revenu national brut mensuel par habitant, indique le rapport de 2020 de l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), intitulé "From luxury to lifeline: Reducing the cost of mobile devices to reach universal internet access. Web Foundation".La source a déploré que le coût élevé de ces appareils soit un obstacle à l’accès à l’Internet mobile "pour des milliards de personnes".

