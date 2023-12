https://fr.sputniknews.africa/20231224/top-10-des-villes-des-brics-par-potentiel-humain-1064275626.html

Top-10 des villes des BRICS+ par potentiel humain

La capitale russe arrive en tête du classement des 100 mégapoles des BRICS + en termes de potentiel humain, devançant Hong Kong et Shanghai, selon le rapport... 24.12.2023, Sputnik Afrique

Moscou, Hong Kong et Shanghai sont classées premières dans la notation des grandes villes des pays en développement qui possèdent le potentiel humain le plus important, selon les auteurs du City Human Potential Ranking. Ils ont analysé le potentiel humain d’une centaine de mégapoles des BRICS+ sur la base de 197 indicateurs. Les critères suivants ont été pris en compte: éducation, marché du travail et technologies.Pour chaque domaine, deux approches complémentaires ont été prises pour base: Le classement a été élaboré selon la méthodologie de l'UNESCO par un groupe de chercheurs d'universités d’Inde, de Malaisie, d’Argentine, des Philippines, d’Indonésie et d'autres sous les auspices de l'Université panaméricaine du Mexique.

