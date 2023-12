https://fr.sputniknews.africa/20231224/les-etats-unis-ont-annonce-lexpansion-de-leur-territoire-1064285329.html

Les États-Unis ont annoncé l'expansion de leur territoire

Les États-Unis ont annoncé l'expansion de leur territoire

Dans la course aux ressources naturelles, les États-Unis ont pris la décision d'étendre leur plateau continental dans plusieurs zones, notamment dans... 24.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-24T16:58+0100

2023-12-24T16:58+0100

2023-12-24T16:58+0100

états-unis

expansion

territoire

ressources naturelles

décision

arctique

mer de béring

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102837/88/1028378849_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_517657cc20b3b9020983db7aa57c8da5.jpg

Les États-Unis étendent leur partie du plateau continental dans l'Arctique, a annoncé le département d'État américain.D’ailleurs, selon l'agence Bloomberg, Washington souhaiterait plutôt avoir accès aux minerais nécessaires à la production de batteries de véhicules électriques en élargissant son territoire en Arctique. De plus, on y trouve des gisements de pétrole et de gaz.Les États-Unis ont en outre élargi leur territoire dans l'Atlantique, le Pacifique et le golfe du Mexique.Une région stratégiqueLa Russie et le Canada ont également des revendications en Arctique, une zone d'importance stratégique croissante. Comme l'avait précédemment souligné le Président Poutine, le développement de la région arctique est l'une des principales priorités du gouvernement. En effet, Moscou y réalise de grands projets d'investissement, comme la construction d’une usine pour la production de lignes de liquéfaction de gaz naturel dans la région de Mourmansk.Quant au renforcement du potentiel militaire de l'Otan dans l'Arctique, la Russie y répondra par une série de mesures, notamment préventives, selon Nikolaï Korchounov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.

états-unis

arctique

mer de béring

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, expansion, territoire, ressources naturelles, décision, arctique, mer de béring