La "guerre froide" le sera encore plus, les USA la déplacent en Arctique

Washington tourne son regard vers l’Arctique en cherchant à relancer une guerre froide au-dessus du cercle polaire, selon Jeremy Kuzmarov, rédacteur en chef de CovertAction Magazine.Le journaliste avance que les États-Unis sont poussés par l’attrait des ressources enfouies sous la glace. Dans cet ordre d’idées, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a récemment annoncé que Washington ouvrirait un consulat dans la ville norvégienne de Tromso, sa première mission diplomatique au-dessus du cercle polaire arctique.Jeremy Kuzmarov estime que beaucoup de choses ont changé depuis l'ère de la coopération qui a commencé avec la fondation du Conseil de l'Arctique des huit États entourant le pôle Nord en 1996.Un déplacement provocateurSelon lui, "l'attrait de l'Arctique en tant que champ de bataille géopolitique est caché sous la glace"."Avec le changement climatique, l'Arctique possède d'énormes ressources et richesses minérales. Et cela fait partie de cette ruée", explique-t-il. "Ce n'est pas seulement une base potentielle pour des opérations militaires, mais aussi une région abritant d'énormes ressources qui pourraient être exploitées."Le journaliste affirme que ces ressources sont désormais une pomme de discorde entre trois pays: la Russie, la Chine et les États-Unis.Élargir l’Otan pour s’imposer en ArctiqueLes récentes mesures prises par les États-Unis pour étendre davantage l’Otan en Europe du Nord – sous prétexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine – pourraient viser à empêcher la Russie d'exploiter les richesses naturelles de son long littoral nord et de ses chaînes d'îles.

