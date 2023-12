La Centrafrique "a tout le potentiel pour être parmi les pays économiquement forts"

https://fr.sputniknews.africa/20231224/la-centrafrique-a-tout-le-potentiel-pour-etre-parmi-les-pays-economiquement-forts-1064280325.html

Coopération Bangui-Moscou, rôle des BRICS, envoi de céréales russes en Afrique et pas que: lisez ici la version intégrale de l'interview de Sylvie Baïpo-Temon... 24.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-24T14:13+0100

2023-12-24T14:13+0100

2023-12-24T15:54+0100

Sputnik: Le Président Touadéra est le facilitateur désigné par la CEEAC pour le Gabon. Quels progrès y a-t-il dans la résolution de la crise au Gabon? Pourquoi les sanctions de la CEEAC envers le Gabon ne sont pas aussi dures que celles de la CEDEAO au Niger, et quelle est votre lecture de la situation en Afrique de l’Ouest?Sylvie Baïpo-Temon: La Communauté économique des États de l'Afrique centrale a désigné Son Excellence le Professeur Faustin-Archange Touadéra comme facilitateur pour la CEEAC auprès de la crise gabonaise. En l'occurrence, le Président Touadéra s'est rendu à plusieurs reprises en terre gabonaise pour s'entretenir avec les autorités en place, mais également avec un certain nombre de personnalités afin de mieux comprendre la situation et d'accompagner justement le Gabon vers une sortie de crise.Et quelles sont les évolutions? Il s'est tenu récemment un sommet des chefs d'État au cours duquel le Président Touadéra a exposé pour examen le rapport à mi-parcours de sa facilitation et, lors de cette consultation, cette conférence extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il a été félicité pour les actions qui ont été ont été menées.Et vous savez que dans le cadre de ce qui s'est passé en août dernier au Gabon, il y a eu la suspension de la République gabonaise au sein de notre communauté, parce que c'est une règle juridique qui s'applique en cas de tout mouvement anticonstitutionnel. Donc le Gabon a eu cette sanction. Il y a eu d'autres sanctions qui ont été mises en place, notamment avec, par ricochet, la délocalisation du siège. Et justement, le sujet était à l'ordre du jour de manière à ce qu'on voit comment les choses évoluent.Et la partie gabonaise, en tout cas, les autorités gabonaises ont présenté justement leur processus de transition et de sortie de crise qui se tient sur 18 mois, avec la nécessité de la tenue d'un dialogue intergabonais pour parler de la cause gabonaise et trouver un consensus sur lequel ils vont pouvoir avancer et sortir de cette crise.Ce qui est important dans cette crise gabonaise, c'est qu'il faut retenir que, oui, il y a eu un coup d'État, mais il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et donc nous avons constaté, dans le cadre de cette facilitation et dans le rapport que le Président Touadéra a soumis à l'examen de ses pairs, qu'il y avait quand même une quiétude qui est restée et, surtout, que cette crise est née de textes qui nécessitent d'être remis à plat, notamment la Constitution, mais également le code électoral. Et c’est ce sur quoi les autorités gabonaises en place se sont engagées, dans le cadre d'une discussion, d'un dialogue ou d'une conférence - vous appellerez cela comme vous le souhaitez -, dans le cadre d'une conférence intergabonaise où les Gabonais vont se parler des sujets importants pour eux. Donc, les choses avancent et la Communauté des États de l'Afrique centrale suit, et le facilitateur suit et est présent auprès des autorités pour les accompagner dans cette sortie de crise.Sputnik: Selon vous, pourquoi les sanctions de la CEEAC envers le Gabon ne sont pas aussi dures que celles infligées par la CEDEAO au Niger? Et quelle est votre lecture de la situation en Afrique de l'Ouest?Sylvie Baïpo-Temon: Vous savez que nous avons en Afrique en général des mouvements anticonstitutionnels. Mais ce qui est important, c'est de ne pas généraliser les choses et de prendre les choses au cas par cas. Chaque cas, même si c'est un coup d'État, est différent, et c'est pour cela que c'est surtout dans l'approche qu'il faut arriver à être, à marquer une solidarité. Parce que, si dans un pays les choses vont mal, cela veut dire qu'il y a un souci et notre devoir en tant que partenaires, en tant que pays frères, pays amis ou appartenant à une même communauté, c'est d'aller au chevet de ce pays et comprendre ce qui se passe.C'est ce que nous avons fait en ce qui concerne la République gabonaise, en ce qui concerne notre cas, notre communauté des États de l'Afrique centrale, et également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils l’ont fait avec des sanctions que vous jugez plus dures. Mais la sanction commune a été de toute façon d'exclure, de suspendre les pays qui ont été auteurs de coup d'État de leurs structures. Ensuite, il y a eu, dans le cadre de la différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce qu'il y a eu avec les sanctions économiques, qui d'ailleurs ne sont pas forcément une solution. Nous avons vu que ces sanctions économiques n'ont pas eu les résultats escomptés. Et ce qui est important, je pense, pour éviter justement les interprétations par vous, notamment les journalistes, du deux poids deux mesures envers les pays, il y a eu des procédures qui sont dit diverses.C'est que d'un point de vue juridique, la sanction unanime et harmonieuse de tous est de dire "nous suspendons parce que nous avons des textes qui régissent une communauté, et un État qui a fait l'objet d'un coup d'État ne peut plus avoir un droit de vote ou avoir droit de décision dans notre communauté, parce qu'il faut qu'il revienne à l'ordre constitutionnel qui lui permet d'être totalement légitime au sein de notre communauté". Donc certes, il y a des sanctions plus dures et cela, si je peux me permettre, s’appelle justement avoir une approche qui soit beaucoup plus cohérente et une approche qui soit plutôt d'être en appui à ces pays, parce qu'aucun pays n’est à l'abri de mouvements. La République centrafricaine aussi a eu beaucoup de soubresauts. Et de ce fait, je peux vous dire qu'il est important de savoir que nous avons des pays frères, des pays amis qui sont là en soutien.Et ces sanctions, il doit y en avoir. Il faut que ces sanctions soient mesurées et soient unanimes, un ensemble réfléchi au cas par cas, il ne faut surtout pas aussi individualiser les choses, parce qu'un État reste un État. Notre devoir en tant que communauté, c'est de soutenir nos États, notamment parce que chacun de ces États, que ce soit le Niger ou le Gabon, appartiennent et restent malgré leur suspension, parce que je dis bien une suspension, pas de retour à zéro, ils n’ont pas été rejetés. Cette suspension doit rester de l'ordre de la suspension de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions pour raccorder les choses, en tout cas pour aider les peuples frères et les pays frères.Sputnik: La Russie s'est dite prête à approvisionner six pays africains, dont la RCA, en céréales directement à titre gratuit. Le premier lot est déjà arrivé au port de Douala. Est-ce que Bangui attend cette aide et, si oui, comment cela va être partagé pour le bien-être de la population? Et aussi, prévoyez-vous d'autres demandes de ce genre pour la population qui traverse des moments difficiles?Sylvie Baïpo-Temon: Oui. Nous avons, lors du sommet des BRICS [lors du sommet Russie-Afrique en juillet 2023, ndlr] eu cette bonne nouvelle, que la République centrafricaine faisait partie des six pays qui ont été désignés par la Fédération de Russie pour être bénéficiaires de ce don en céréales. C'était aussi l'occasion pour nous d'exprimer à nouveau nos remerciements au Président russe Vladimir Poutine et au peuple russe également pour cette aide, pour cet appui. Une aide c'est une aide, nous ne disons pas non. Nous sommes dans le cadre des procédures pour pouvoir justement acquérir cela. Et le premier lot est arrivé à Douala. Maintenant, le ministère de l’Agriculture est en charge de faire le suivi de tout cela et je sais que les choses avancent. La quantité est assez importante, donc il nous faut prendre des mesures. Vous savez que nous, nous sommes un pays enclavé. Nous dépendons également des voies routières et de toute la partie livraison des choses en masse du Cameroun. Donc, nous avons un certain nombre de démarches à opérer avec la partie camerounaise. Les choses sont en cours de manière à ce que les bénéficiaires de ces dons puissent y avoir accès très rapidement. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit encore de discussions qui sont en cours et de procédures que le ministre de l’Agriculture est en train de mener. Je sais que les choses vont bon train. Donc vous aurez des nouvelles assez fraîches très prochainement.Sputnik: Avez-vous d'autres idées pour demander d'autres approvisionnements de ce genre?Sylvie Baïpo-Temon: Moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dirai qu'il nous faut sortir de l'aide. Il nous faut rentrer dans un cadre de coopération économique gagnant-gagnant dans lequel la République centrafricaine a des atouts et des potentialités à proposer à la Fédération de Russie et pour lequel, en contrepartie, la Fédération de Russie a aussi des atouts, des compétences, des expertises sur un ensemble de domaines, dont elle pourrait faire bénéficier la République centrafricaine. Aujourd'hui, je pense que le nombre d'années d'expérience de la République centrafricaine montre bien que ce qui est important pour la République centrafricaine aujourd'hui, c'est de développer de vrais partenariats économiques avec une vraie exploitation de ses richesses, de ses ressources, pour qu’au sein du territoire centrafricain, l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Nous avons besoin d'expertise des investisseurs russes et d'autres sur le territoire centrafricain pour venir former, donner de l'emploi, créer des emplois, pour que cela profite au peuple centrafricain, aux Centrafricains et aux Centrafricaines, de la création d'engins d'exploitation à la promotion des ressources centrafricaines. C'est en cela que je fais appel à la Fédération de Russie pour venir nous en faire bénéficier dans le domaine des BTP [secteur du bâtiment et des travaux publics, ndlr], dans les domaines des infrastructures, dans des domaines, que ce soit le minier, dans le domaine de l'éducation, des nouvelles technologies. Nous sommes un pays qui a beaucoup de choses à offrir à nos partenaires et chaque partenaire, dont la Fédération de la Russie, a aussi beaucoup de choses à offrir. La Russie est en partenariat avec d'autres pays. La République centrafricaine est un partenaire fidèle de la Fédération de Russie, elle est un ami de la Fédération de Russie, elle est disposée à approfondir justement ses partenariats économiques et à élargir au-delà de ses partenaires sécuritaires et d'élargir dans des domaines beaucoup plus économiques, pour asseoir justement la stabilité en République centrafricaine.Sputnik: Dans le cadre de la coopération militaire entre nos deux pays, la RCA a annoncé qu'il y a des discussions pour abriter une base militaire russe ici, en Centrafrique. À quel stade sont les discussions et quand est-ce qu'une base comme celle-ci pourrait voir le jour? Si oui, combien de militaires sont attendus dans une base comme celle-ci? Et d'équipements aussi?Sylvie Baïpo-Temon: Si vous faites référence à une déclaration commune cet été, je ne pourrai pas vous en dire plus. Parce que je sais que dans le cadre des discussions que nous avons avec la Fédération de Russie, nous avons un certain nombre d'échanges. Nous avons d'ailleurs des membres du ministère de la Défense russe qui ont fait le déplacement en République centrafricaine. Nous continuons à travailler, pas dans le cadre de l'ouverture d'une base militaire, mais dans le cadre de la coopération sécuritaire que nous avons mise en place. Nous avons une mission permanente du ministère de la Défense qui est en République centrafricaine, pour lequel un certain nombre de représentants sont en train de se développer davantage.Mais pour l'instant en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas eu écho sur le stade des discussions. Nous sommes un pays partenaire, nous sommes un pays engagé dans une coopération sécuritaire. Peut-être qu'un jour il va falloir que nous en parlions. Et aujourd'hui, la préoccupation de la République centrafricaine est le renforcement des capacités de ses officiers. Et donc c'est pour cela que nous sommes beaucoup plus ancrés en termes de formation de nos officiers dans l'appui que des partenaires peuvent nous apporter dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité et c'est en cela que nous sommes engagés. Ensuite, nous allons pouvoir, une fois que cette réforme est bien assise, rentrer justement dans le développement d'une coopération militaire, sécuritaire qui soit gagnant-gagnant. Parce que l'objectif, c'est cela, c'est qu'elle voudrait aussi être un partenaire à la même hauteur, pas forcément une puissance militaire, mais au moins en tout cas être un pays qui a déjà sa propre base militaire, son propre cadre militaire. Parce que vous savez que nous avons un plan national de défense, il nous faut asseoir cela parce que la sécurité de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos parents dépend avant tout de nos officiers. Une fois que nous avons assez de bases, nous pouvons passer à une seconde étape qui est de dire nous devons agir… parce que le monde d'aujourd'hui va très mal. Il est important d'avoir des alliés, mais pour avoir des alliés, il faut que nous soyons aussi suffisamment solides pour préserver notre souveraineté.Sputnik: En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a annulé la procédure de notification pour la livraison d'armes aux forces de sécurité. Dans quelle mesure la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et la RCA s’est-elle accrue depuis lors? Les livraisons d'avions en provenance de la Fédération de Russie ont-elles augmenté? Prévoyez-vous aussi, Madame, de nouveaux achats d'armes auprès de la Fédération de Russie?Sylvie Baïpo-Temon: Il y a deux choses distinctes dans le cadre de notre coopération sécuritaire avec la Fédération de Russie. Oui, nous avons des échanges avec lesquels la RCA exprime des besoins auprès de la Fédération de Russie, qui répond en fonction de ses moyens, en fonction des besoins qui lui sont exprimés. Donc les choses continuent dans ce cadre-là et ce n'est pas forcément lié au Conseil de sécurité. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au Conseil de sécurité, effectivement, vous avez suivi en juillet dernier, ce qui est souvent dit, c'est qu'effectivement il n'y a plus de limitation dans le cadre de l'accessibilité aux armes par le gouvernement centrafricain, en tout cas pour les forces régulières.Mais il y a quand même un sujet, et je tiens à revenir dessus, c'est qu’il existe tout de même un texte, un texte qui existe depuis 2013. Un texte qui dit qu'il y a un embargo sur la République centrafricaine. Voilà ce que dit le texte. Depuis 2013, chaque année ce texte est renouvelé. En juillet 2023, le texte est renouvelé et, cette fois-ci, on se justifie en disant "vous n'avez plus de limitations mais le texte reste valable parce qu'il doit être appliqué aux groupes armés". Et c’est là où je dis qu’il y a une totale incohérence. Et j'attire l'attention de la population centrafricaine en particulier et de l'opinion internationale en général pour dire "attention, il faut que les choses soient claires". Il faut arrêter avec le deux poids, deux mesures. Un texte a été mis en place en 2013 disant qu'il y avait un embargo sur la République centrafricaine. En 2023, nous ne pouvons dire que le texte reste sur les groupes armés parce que le texte est émis comme "Embargo sur la République centrafricaine". Si le Conseil de sécurité décide qu'il n'y a plus lieu d'avoir un embargo sur la Centrafrique, qu'il supprime purement et simplement ce texte. Parce qu'il est impossible, et on ne peut pas nous faire croire, on ne doit pas faire croire qu'il existe un texte qui ne s'applique qu'aux groupes armés.Parce que je mets au défi le Conseil de sécurité de pouvoir d'ici le prochain renouvellement de ce texte qui est pour juillet 2024, d'appeler à la barre du Conseil de sécurité, Noureddine Adam, Ali Darassa pour venir justement rendre compte sur ce texte qui nous est dit qu'il doit leur être appliqué. Et si, par miracle, un de ces deux personnages arrivait au Conseil de sécurité, cela serait tout simplement dommage pour la sécurité internationale parce que cela serait pour légitimer les groupes armés au sein du Conseil de sécurité. Donc une chose qui n'arrivera pas, ce qui veut tout simplement dire que ce texte reste une épée de Damoclès sur la tête de la République centrafricaine. Il reste un moyen de pression pour le Conseil de sécurité pour la République centrafricaine. On ne peut pas croire qu'on nous dise que le texte de l'embargo est levé parce que si l'embargo doit être levé, ce texte doit être supprimé. Quand ce texte sera supprimé, j'espère à la prochaine échéance, la République centrafricaine pourra suivre les propos qui seront dits au Conseil de sécurité et dire qu’il n'existe plus. On ne peut pas dire qu’on conserve un texte pour aller lire dans les détails et à la fin du texte que ce texte ne s'applique pas aux forces régulières. Mais pourquoi gardons-nous un texte qui ne s'applique pas? On garde un texte sur l’embargo sur la République centrafricaine pour le lire à l'intérieur et dire que voilà, on a écrit tout cela, mais au final il ne s'applique pas. Tout simplement supprimez-le. Simplement annulez-le. Ayez le courage, sinon, nous comprenons tout simplement que c'est une forme de pression. Parce que d'ici là, nous avons encore une année pour cela. Avec une année, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs jours, il y a plusieurs heures. C'est aussi un moyen dans les rapports qui vont être soumis, parce que c'est comme cela que cela fonctionne aussi. Vous avez suivi qu'au dernier Conseil de sécurité, le 26 octobre, la veille, un rapport était pendu par MSF pour revenir sur les sujets des rapports qui ont déjà été donnés sur les périodes passées et tout simplement pour remettre encore la République centrafricaine sur le front et avec des accusations qui sont toujours les mêmes, alors que ce sont ces mêmes ONG qui commettent des violations en terre centrafricaine. C'est un jeu qui est fait et je reste persuadé que là, nous sommes au mois de décembre, jusqu'au prochain mois de juillet, on trouvera bien un stratagème pour dire qu'il faut revenir à un texte et dire qu'il s'applique à la République centrafricaine, sinon pourquoi nous l’avons gardé?Sputnik: Madame la ministre, il a été annoncé que la capitale centrafricaine hébergerait le futur siège des BRICS en Afrique centrale. Quand est-ce que le siège sera lancé? Qu'en est-il pour les sept projets que les BRICS ont annoncé financer en RCA? Et puis, est-ce qu'ils ont déjà donné une date pour lancer ces projets ou bien l'un de ces projets-là?Sylvie Baïpo-Temon: Là, il s'agit du BRICS Alliance. Il y a eu cette annonce qui a été faite. Nous avons été au sommet des BRICS. C'était au mois d'août, il me semble, à Johannesburg. Il y a un certain nombre de démarches qu'il faut prendre en compte préalablement avant cela. Nous sommes dans un partenariat, avec une volonté justement d'être un pays qui est en partenariat, qui coopère avec les BRICS aussi. Ces annonces sont satisfaisantes pour la République centrafricaine, mais il y a plein de démarches qui imposent les BRICS pour pouvoir arriver à bénéficier d'un certain nombre de choses et nous sommes dans des travaux par rapport à tout cela.Mais cela n'empêche que les BRICS, c'est aussi un certain nombre de pays. Des pays se sont rajoutés dernièrement depuis le dernier sommet et nous avons la volonté de pouvoir élargir notre coopération à davantage de pays des BRICS pour pouvoir bénéficier du soutien à ces différents projets qui vont être réalisés en République centrafricaine. Et après tout cela, chaque citoyen concerné par ces différents projets s'attelle à faire avancer les choses.Et vous savez que c'est difficile pour la République Centrafricaine. Pourquoi? Parce que tout est fait pour nous distraire des priorités. On est toujours concentré par les sujets sécuritaires alors que l'important, c'est le développement économique et la mobilisation pour faire venir des investisseurs. Mais comment voulez vous mobiliser si à chaque fois, votre image est ternie et qu'on vous emmène toujours dans les sujets sécuritaires, que vous avez toujours des groupes armés qui cherchent à en venir à quitter, y voir. Même si cela reste encore des attaques sporadiques, ce n'est plus la même ampleur, mais il y a toujours cette velléité qui existe.Et encore une fois, permettez-moi de revenir en arrière et c'est en cela que nous attendions le Conseil de sécurité. Et je rappelle que le Conseil de sécurité est l'organe garant de la paix internationale, donc quand elle prend des positions pour un certain nombre de pays qui sont louables dans certaines crises que l'on voit ailleurs en Ukraine, au Moyen-Orient, on voit des positions qui diffèrent des crises en Afrique et nous nous posons la question: pourquoi? Le cas de la République centrafricaine, quand il y a eu cette crise en 2013, nous avons été agressés. L'intégrité territoriale de la République centrafricaine a été agressée. Et quelles ont été les solutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité? Interdiction de pouvoir exploiter le processus de Kimberley pour vos diamants, pour votre or. Parce que c'est ce qui permet d'alimenter des crises. Nous avons eu un embargo sur les armes, donc une impossibilité de nous défendre par nous-mêmes. Il y a eu le gel des avoirs, le gel de la non-circulation de ces leaders des groupes armés. Mais aujourd'hui, au final, celui qui a été mis le plus en avant, c'est l'embargo sur les armes en Centrafrique. Mais les autres circulent, ils bénéficient de leur argent parce qu'ils ne se plaignent pas. Cela veut dire qu'ils ont leurs sources d'approvisionnement et ils continuent d'ailleurs à s'approvisionner en armes. Donc cela veut dire qu'il y a un problème.Comment pouvons-nous faire si la République Centrafricaine n'a pas le droit de défendre son territoire, n'a pas le droit de défendre sa population? Oui, nous avons une opération de maintien de la paix, et avant de maintenir la paix, il faut faire asseoir la paix. Il faut asseoir la paix. Nous avons besoin d'une opération qui viennent asseoir la paix. Vous avez vu ce qu’il s'est passé au Mali? Nous avons vu la suite depuis le départ d'un certain nombre de personnes, les Maliens reprennent certaines positions. Vous avez suivi également en RDC. Un accord a été fait. De notre côté, nous en sommes à dix ans. Je répète ce que j'ai dit au Conseil de sécurité. Il est temps que nous nous posions des questions, parce que, surtout en République centrafricaine, en présence des Casques bleus, nous avons vu naître une nouvelle rébellion, donc cela oblige à des interrogations. Nous ne pouvons pas renouveler pour renouveler, il faut un moment se poser des questions et c'est ce que l'on doit à nos populations, de l'efficacité. Il faut qu'on sorte des grands discours, des grandes théories. Et puis cette réforme du Conseil de sécurité devient inévitable, il va falloir la faire parce que le monde va mal, le monde va mal aussi parce que le Conseil de sécurité de l'Onu en général n'a pas répondu aux attentes de la population mondiale en général et des pays aussi individuellement.Sputnik: Comment voyez-vous le rôle des BRICS dans le monde par rapport à d'autres groupes économiques? Serez-vous présents à un titre ou à un autre au sommet des BRICS en Russie?Sylvie Baïpo-Temon: Si je suis invitée, oui, pourquoi je ne serai pas présente? Les BRICS font partie du monde, ils font partie de l'avenir. Et effectivement, comment je vois les BRICS? Je les vois aussi comme une volonté d'un certain nombre de pays de vouloir émerger en dehors d'un cadre qui a été bâti sans eux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui notre Afrique, la République centrafricaine en particulier, je ne peux me permettre de parler que de la République centrafricaine, aujourd'hui elle subit des sorts qui lui ont été imposés depuis un certain nombre d'années. Je ne reviendrai pas sur le traité de Berlin, mais c'est aussi cela aujourd'hui. Mais nous avons besoin aussi d'avoir une place en termes de représentativité au sein de ces grandes organisations, au sein de l'Onu. L'Onu a été créée après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. La République centrafricaine n'existait pas et n'a pas eu son mot à dire. Aujourd'hui, elle subit un certain nombre de décisions d'autres pays. Ayons encore une fois ce courage de nous asseoir et dire qu’il y a beaucoup plus d'États qui ont aussi leur mot à dire parce que ce sont des États reconnus. Il n'y a pas de petits ou de grands États, ils ont leur mot à dire. Nous avons aussi une expérience en termes de sécurité qui pourrait être aussi utilisée ou écoutée par les autres. Mais il n'y a pas que la RCA, il y a un certain nombre d'États qui sont arrivés, et je pense bien pas mal quand même. Donc on ne peut pas laisser un petit groupe mener les destinées du monde. Et puis surtout, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus possible.Sputnik: On signale que le Président Touadéra négocie un accord avec une société privée américaine, Bancroft. Plusieurs rapports suggèrent que des représentants de cette société sont déjà sur le sol centrafricain. Est-ce que cette information est vraie? Madame, est-ce qu'elle est confirmée? Un accord est-il signé? Quel sera leur rôle? Comment travailleront-ils avec les forces russes qui sont déjà là dans différents quartiers ou bien dans les villes de la République centrafricaine?Sylvie Baïpo-Temon: C’est une information que vous me donnez. Moi, je ne suis pas au fait qu'un quelconque accord ait été signé par la société Bancroft que je ne connais même pas. D'ailleurs tout ce que je sais, et je le sais pour avoir posé la question à l'ambassade américaine, c'est qu'une notification a été faite par les États Unis d'Amérique au sein du Conseil de sécurité de manière à pouvoir déployer en terre centrafricaine des armes et des radiocommunications pour un certain nombre d'opérations dans le cadre des activités qu'ils mènent. Comme je l'ai dit, j'ai contacté l'ambassade parce que j'ai dénoncé cela. La partie centrafricaine n'avait pas été mise au fait, donc c'est encore une fois le deux poids deux mesures du Conseil de sécurité. Normalement, c'est l'État qui sollicite en fonction de ses besoins. Ce n'est pas les autres États qui décident de ce qu'ils doivent envoyer. Et après on va nous dire qu’en envoie des armes, on fait des choses... La RCA est un État souverain, on doit travailler avec, il faut accepter de travailler avec elle. En tout cas, quand il faut travailler en terre centrafricaine, il faut accepter de travailler avec elle. Si ailleurs on ne peut pas travailler avec elle, c'est un choix tout à fait légitime.Sputnik: Alors comment se passe cette coopération militaire avec les États-Unis actuellement?Sylvie Baïpo-Temon: Aujourd'hui, on a une coopération avec les États-Unis, ils ont une ambassade ici, nous avons un certain nombre de points. Nous avons Africom, sur lesquels nous avons un certain nombre de rencontres. Mais aujourd'hui, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de proposition concrète de la partie américaine sur l'élargissement, le renforcement d'une coopération sécuritaire entre la République centrafricaine et les États-Unis d'Amérique. Et comme je l'ai dit, d'où la surprise du gouvernement centrafricain et la demande d'explications par rapport à cette notification qui est arrivée au Conseil de sécurité sans que le gouvernement centrafricain en soit informé. Donc on souhaiterait savoir pourquoi. Parce que, comme vous l'avez dit, nous avons un certain nombre de partenariats et, contrairement à ce que l'on dit, ces partenariats ont été totalement transparents. Quand les deux ministres de la Défense ont signé l'accord de coopération sécuritaire, la RCA et la Russie, cela n'a pas été fait dans un coin, seuls. Cela a été fait devant la presse et cela a été communiqué. Tout le monde a été informé. Quand il y a des déplacements qui sont faits de part et d'autre, en terre centrafricaine, en terre russe, c'est fait de manière totalement transparente. Donc, il faut que les choses soient également faites. Nous sommes ouverts à tout partenariat avec tout pays qui souhaite aider la République centrafricaine et, pour cela, nous demandons à ce que cela soit fait en toute transparence.Sputnik: Sachant qu'une cohabitation entre la Russie et les États-Unis ne serait pas facile, Bangui subit-il des pressions pour rompre sa coopération avec Moscou? Et aussi, pouvez-vous confirmer l'information de Radio France Internationale selon laquelle le Président Macron aurait demandé l'expulsion des instructeurs russes en Centrafrique?Sylvie Baïpo-Temon: Comme tout pays, nous subissons des pressions, mais la RCA est un pays souverain, libre de choisir ses amis. Et surtout il faut revoir l'histoire de la crise centrafricaine. Nous ne pouvons pas condamner. Aujourd'hui chaque pays a sa part de responsabilité dans la crise centrafricaine, parce que nous avons demandé de l'aide à ces différents pays. Ils n'ont pas su répondre présents au moment où nous en avions besoin. Nous avons trouvé d'autres solutions qui aujourd'hui fonctionnent, parce que je peux vous dire que depuis 2021, la RCA se porte mieux. Elle est dans une trajectoire plutôt stable. Il y a des défis, oui, comme tout pays, il y a des défis, je peux même aller plus loin, il y a des pays qui ne sont pas déclarés dans une situation rouge, sécuritaire, mais qui sont dans une situation pire que la République centrafricaine en termes de sécurité. Et cela, on n'en parle pas. Et vous savez que la RCA est devenue un peu le bouc émissaire du sujet. Tout cela, tout simplement, le peuple sait que le pays est un pays convoité. Mais notre bataille est de faire en sorte que les intérêts de la République centrafricaine bénéficient en premier lieu au peuple centrafricain. Donc, c'est une pression légitime pour les autres, parce que la mondialisation fait cela. Mais c'est une pression qu'il nous faut assumer et sur laquelle notre position reste constante depuis le début. Nous voulons diversifier nos partenariats et nous sommes ouverts aux partenaires qui sont soucieux de la situation du contexte centrafricain et qui expriment une volonté de vouloir appuyer la République centrafricaine, pas pour répondre à leurs problèmes, mais pour répondre aux problèmes centrafricains. Le monde est fait d'échanges et c'est en cela que la notion et la définition du mot partenariat prend tout son sens. Nous sommes des partenaires. Nous sommes maintenant un pays. Nous avons fêté récemment les 63 ans. Donc à 63 ans, normalement, on est à l'âge de bientôt prendre sa retraite et de profiter un peu de notre retraite.Sputnik: Et sur l'information de RFI? Le Président Macron aurait demandé le retrait des instructeurs russes.Sylvie Baïpo-Temon: Moi je connais un Président de la République en Centrafrique qui s'appelle le Professeur Faustin-Archange Touadéra, c'est un Président légitime, souverain, et qui est en droit de répondre à la volonté première de son peuple. Que dit le peuple centrafricain?Sputnik: L'ambassadeur russe Bikantov a déclaré en février que la Russie avait l'intention d'aider la RCA à légaliser l'exportation des diamants centrafricains. Négociez-vous ou prévoyez vous de négocier cette exploitation des diamants par des sociétés russes? Et le 12ᵉ train de sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie entravera-t-il ces projets selon vous?Sylvie Baïpo-Temon: Comme je vous l'ai dit, nous sommes ouverts, nous avons des ressources. Ce que nous voulons, c'est les valoriser et en faire la promotion. Donc, tout pays qui souhaite nous aider à valoriser nos ressources pour permettre justement de tirer profit de cela, construire notre pays et en bénéficier pour relever le niveau du bien être de la population centrafricaine. Nous sommes ouverts à cela. Si la Fédération de Russie entrevoit justement de renforcer davantage sa coopération économique par une exploitation, qu'elle vienne en terre centrafricaine, nous avons un code minier, nous avons un certain nombre de procédures qu'il faut respecter, qu'ils viennent discuter avec les services ou les directions des ministères sectoriels concernés. C'est tout ce que je peux vous répondre.Sputnik: La RCA et la Fédération de Russie se sont-elles mises d'accord sur la fourniture de produits pétroliers russes au pays? Et si oui, quels sont les volumes dont Bangui a besoin?Sylvie Baïpo-Temon: Vous savez que nous avons subi un moment de difficultés en ce qui concerne les produits pétroliers. Naturellement, le ministere concerné s'est tourné vers un certain nombre de partenaires pour voir dans quelle mesure il pouvait répondre à un certain nombre de blocages, à un certain nombre de problèmes qu'il avait rencontrés. Donc, avec la Fédération de Russie les discussions sont en cours. Je ne me permettrai pas d'entrer dans ce sujet parce que peut-être que les choses ont abouti, mais je vous avoue que je n'ai pas suivi ce dossier de près. Mais je sais que tous les secteurs concernés ont approché un certain nombre de partenaires pour pouvoir répondre aux besoins de la République centrafricaine.Sputnik: Hier, la RCA a voté en faveur de la résolution russe à l'Onu contre la glorification du nazisme. Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus?Sylvie Baïpo-Temon: C'est très naturellement que la RCA a voté pour cette résolution parce que, je vous le dis encore une fois, le monde va mal. Nous avons encore le racisme qui est latent, qui est en train de venir éclater davantage. Le nazisme a fait beaucoup de dégâts. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale était basée sur le nazisme justement. Donc, nous devons défendre, en tout cas nous opposer à la recrudescence de ce genre de phénomènes, parce qu'il n'est pas bon pour le monde. Nous, en tant qu'Africains, nous savons ce que c'est que d'être souillés du fait de son genre, de son type africain. Nous avons connu l'esclavage et la traite, la colonisation, trois grands phénomènes mondiaux qui ont détruit l'Afrique d'une manière très profonde. Nous comprenons et nous sommes solidaires des autres pays. La RCA était aussi aux côtés de la République française pour l'aider dans cette phase de nazisme, qui a vu la France être colonisée par l'Allemagne. Nous restons constants dans notre position, nous en sommes conscients et c'est très naturellement que nous avons voté pour cette résolution qui combat le nazisme. Donc voilà, nous faisons notre part aussi dans le monde, malgré nos difficultés, malgré nos défis nombreux, nous répondons aussi à notre devoir dans ce monde, parce que nous sommes un pays qui appartient à l'Organisation des Nations unies et au monde.Sputnik: Est-ce que la RCA souhaite rejoindre les BRICS? Si oui, est-ce que les démarches sont déjà en cours pour que la RCA aussi soit membre à part entière des BRICS?Sylvie Baïpo-Temon: Naturellement, pourquoi la RCA resterait-elle aux marges du monde des BRICS? Aujourd'hui, ils sont au sommet, et, comme disait mon père, quand tu vas à l'école, ne te lie pas d’amitié avec le cancre de la classe, lie plutot de l'amitié avec le plus intellectuel, parce que c'est comme cela que tu vas pouvoir évoluer, qu’il pourra t'aider. Donc naturellement, du point de vue d'un pays, il faut se lier avec celui qui est économiquement fort. Nous avons besoin d'être portés, nous avons besoin d’être poussés, et cela ne veut pas dire que nous rejetons les autres. Vous avez lu que très récemment des pays comme les Émirats ont intégré les BRICS, mais ils font des partenariats avec d'autres pays, même des pays en interne des BRICS, la Chine, l’un des membres fondateurs. En Russie, malgré les difficultés, même si on ne nous le dit pas, les contrats et les partenariats continuent à se faire. La Chine commercialise avec un certain nombre de pays partout dans le monde. Son appartenance aux BRICS ne l'oblige pas à commercer qu'avec des membres des BRICS. Mais comme il n'y a que les grands ensembles qui subsistent aux grandes situations du monde, c'est important pour la République centrafricaine d'appartenir à un de ces grands ensembles, parce que c'est aussi une marque, un appui. Vous savez, c'est aussi des pactes qui font partie de nos communautés. La CEEAC, la CIRGL [Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ndlr] nous en met en faisant partie. Donc, dès qu'il y a un souci, nous nous appelons à aller en discuter après, avec nos pays frères, des États membres de notre communauté, parce que c'est cela qui vient en premier soutien. Naturellement, oui, la RCA aimerait être membre des BRICS. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre et être réalistes. Parce qu'il y a un certain nombre de critères aussi. Ce n'est pas exclu que la RCA réponde à ces critères. Aujourd'hui, non, mais elle va s'y atteler. C'est tous les efforts qu'elle mène aujourd'hui pour pouvoir être un pays sorti de ses cendres, un pays qui soit respecté, un pays qui a du potentiel, mais qui peut être exploité, parce que la RCA, économiquement, est un pays qui peut être fort. Il n'est pas normal que la République centrafricaine soit aujourd'hui un pays faible. La République centrafricaine a tout le potentiel pour être parmi les pays économiquement forts.

