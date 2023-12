https://fr.sputniknews.africa/20231224/la-centrafrique-aimerait-rejoindre-les-brics-mais-garde-les-pieds-sur-terre-1064270445.html

La Centrafrique aimerait rejoindre les BRICS, mais garde "les pieds sur terre"

Il est important pour la Centrafrique d'appartenir aux BRICS, qui est "une marque, un appui", développe auprès de Sputnik la ministre centrafricaine des... 24.12.2023, Sputnik Afrique

Malgré cette volonté de rejoindre le groupe, "il faut garder les pieds sur terre et être réalistes", nuance Sylvie Baïpo-Temon, car il y a un certain nombre de critères et pour le moment le pays n’est pas prêt. Les BRICS se composent du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud. Fin août, le groupe a décidé d’accueillir l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Égypte, l’Argentine et l’Éthiopie.

