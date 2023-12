https://fr.sputniknews.africa/20231224/des-milliers-de-chaussures-echouees-sur-les-plages-de-ce-pays--photos-1064287777.html

Des milliers de chaussures échouées sur les plages de ce pays – photos

Une grande quantité de marchandises, principalement des chaussures, a été découverte sur les plages dans le nord du Danemark. Selon la chaîne de télévision... 24.12.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs milliers de chaussures ont été retrouvées sur les plages du nord du Danemark après que la tempête Pia, qui fait rage en Europe, a emporté une cinquantaine de conteneurs d’un navire de la compagnie danoise A.P. Moller-Maersk (Maersk), a annoncé le 24 décembre la chaîne de télévision locale DR. Le navire de Maersk, le Mayview, faisait route de Bremerhaven, en Allemagne, vers Gdansk, en Pologne. Il a perdu 46 conteneurs dans la mer du Nord le 22 décembre. Hormis les chaussures, du matériel médical et de petites roues de brouette ont également été trouvés sur les plages, a indiqué la chaîne.L'Europe touchée par PiaLe 21 décembre, la tempête Pia a frappé les Pays-Bas, provoquant une montée des eaux dans le pays et la fermeture de tous les barrages anti-tempête pour la deuxième fois de l'histoire.Le navire de croisière norvégien Maud a connu des problèmes de pilotage en mer du Nord. Un avis de tempête avait été émis pour de nombreuses régions britanniques à l'approche de Pia, et la compagnie aérienne British Airways a annulé plus de 20 vols en cette période d'avant Noël.

