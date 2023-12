https://fr.sputniknews.africa/20231223/poutine-pret-a-negocier-sur-lukraine-moscou-fournit-des-precisions-1064272471.html

Poutine prêt à négocier sur l'Ukraine: Moscou fournit des précisions

Le Kremlin a expliqué quelles négociations Vladimir Poutine pourrait lancer sur l'Ukraine, commentant les déclarations d'un journal américain selon lequel le... 23.12.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe est prêt aux discussions sur l'Ukraine uniquement pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale, a déclaré ce samedi 23 décembre Dmitri Peskov, porte-parole du dirigeant russe, au New York Times.Le New York Times avait précédemment indiqué que Vladimir Poutine aurait signalé sa volonté de négocier un cessez-le-feu en Ukraine sur la ligne de contact actuelle.Le 14 décembre, le Président russe avait déclaré, lors de sa grande conférence de presse annuelle, qu'il y aurait la paix en Ukraine lorsque la Russie aurait atteint les objectifs de son opération militaire spéciale, qui restent inchangés. Pour rappel, après avoir lancé l'opération en février 2022, M.Poutine avait expliqué que ses objectifs étaient de dénazifier l'Ukraine et de protéger les populations russophones bombardées par l'armée ukrainienne depuis 2014.

