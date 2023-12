https://fr.sputniknews.africa/20231223/lotan-reconnait-que-larmee-de-kiev-a-du-mal-a-franchir-les-lignes-de-defense-russes-1064271073.html

L’Otan reconnaît que l’armée de Kiev a du mal à franchir les lignes de défense russes

L’Otan reconnaît que l’armée de Kiev a du mal à franchir les lignes de défense russes

Depuis quelques semaines, l’armée ukrainienne n'arrivent pas à surmonter les lignes de défense de l'armée russe. Le secrétaire général de l'Otan a fait cet... 23.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-23T17:43+0100

2023-12-23T17:43+0100

2023-12-23T18:30+0100

russie

ukraine

otan

international

ligne de front

jens stoltenberg

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0f/1062824093_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_2bc61ef204560b261a47f94c77e78c31.jpg

La Russie a créé une ligne de défense très bien fortifiée, difficile à franchir, et les forces ukrainiennes ne parviennent pas à les percer depuis des semaines, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur (DPA).Selon lui, la ligne de front n'a pas beaucoup changé ces dernières semaines.La désillusion des contre-offensives ukrainiennesL'armée ukrainienne mène des offensives infructueuses depuis le début du mois de juin.Selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, Kiev a perdu au moins 159.000 soldats, 121 avions, 766 chars et 2.348 véhicules blindés au cours de cette période.Moscou a souligné à plusieurs reprises que l'offensive n'avait pas apporté de résultats significatifs à l'Ukraine. Ces dernières semaines, des déclarations répétées ont été faites en Occident et à Kiev même, selon lesquelles la contre-offensive n'a pas été suffisamment efficace et que la partie ukrainienne se trouve dans une impasse sur le front.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, otan, international, ligne de front, jens stoltenberg