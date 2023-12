https://fr.sputniknews.africa/20231223/internet-telephonie-mobile-le-maroc-geant-dafrique--1064268558.html

Internet, téléphonie mobile: le Maroc, géant d’Afrique

L’Afrique est un continent moins perméable aux technologies de l’information et de la communication que les autres, mais certains pays se démarquent, comme le... 23.12.2023, Sputnik Afrique

Le Maroc saute à pieds joints dans la modernité. Le royaume est le premier pays africain en matière de technologies de l’information et de la communication, selon un rapport de l’Union internationale des télécommunications.Le taux de pénétration de la téléphonie mobile y est d’environ 150% et celui d’Internet, proche de 100%.Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud sont les autres pays africains qui se démarquent dans ce domaine. Le Tchad est au contraire le pays qui s’en sort le moins bien, sur le continent mais aussi à l’échelle mondiale.L’Afrique subsaharienne reste en outre la région capitalisant les scores les plus faibles au monde. Les écarts sont surtout très importants entre les États.Hors d’Afrique, les pays du Golfe sont les plus connectés: les Émirats arabes unis occupent la première place mondiale, alors que le Qatar se classe troisième, devant le Koweït

