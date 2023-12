https://fr.sputniknews.africa/20231222/lonu-cassera-sa-tirelire-pour-les-missions-de-maintien-de-la-paix-de-lunion-africaine--1064248076.html

L’Onu cassera sa tirelire pour les missions de maintien de la paix de l’Union africaine

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 21 décembre une résolution qui prévoit le financement partiel des opérations du maintien de la paix menées... 22.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-22T10:47+0100

2023-12-22T10:47+0100

2023-12-22T10:47+0100

international

onu

union africaine (ua)

maintien de la paix

résolution

financement

Le projet de la résolution a été préparé par trois pays, le Ghana, le Gabon et le Mozambique. Le trio a présenté ses propositions en 2018, mais à l’époque, elles n'ont pas été soumises au vote.C’est en 2007 que l’Union africaine a pour une première fois demandé aux Nations unies d’élaborer un mécanisme permettant de financer les missions de maintien de la paix à partir des contributions de l'organisation internationale.La Russie a voté "pour"Pour sa part, la Russie a salué l’adoption de la résolution, en réitérant son soutien aux efforts souverains des pays d’Afrique dans le maintien de la sécurité sur le continent.La responsable a insisté sur le fait que les pays du continent sont en mesure d’évaluer les risques et de mener à bien les opérations de paix. Elle a prôné le principe "problèmes africains - solutions africaines". Enfin, les États du continent ont prouvé l’efficacité du système panafricain de commandement et de contrôle, a noté Mme. Evstigneïeva.

2023

international, onu, union africaine (ua), maintien de la paix, résolution, financement