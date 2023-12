https://fr.sputniknews.africa/20231222/ladhesion-aux-brics-ouvre-a-lethiopie-des-possibilites-formidables--1064256339.html

L’adhésion aux BRICS ouvre à l’Éthiopie des "possibilités formidables"

L’adhésion d’Addis-Abeba aux BRICS prendra effet le 01 janvier 2024. Elle offrira de nombreuses possibilités et marquera un moment important pour le pays, a... 22.12.2023, Sputnik Afrique

Parmi d’autres avantages qu’il a cités, le renforcement de l’image du pays à l’international et un accès plus facile à de nouveaux marchés. De plus, les autorités s’attendent à de nouvelles collaborations avec des membres du groupe dans les domaines des infrastructures, des technologies de pointe et de la formation professionnelle.L’Éthiopie deviendra membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à part entière à partir du 1er janvier 2024. Le groupe comptera six nouveaux membres. En plus de l’Éthiopie, ce seront l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Iran. Leur adhésion a été actée fin août dernier lors du sommet de l’organisation à Johannesburg.

