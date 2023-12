https://fr.sputniknews.africa/20231222/ce-pays-africain-veut-appuyer-le-projet-strategique-de-gazoduc-nigeria-maroc-1064243686.html

Ce pays africain veut appuyer le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc

Ce pays africain veut appuyer le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc

Le ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réitéré, jeudi à Dakar, l’engagement de son pays à contribuer au succès du... 22.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-22T07:59+0100

2023-12-22T07:59+0100

2023-12-22T07:59+0100

sénégal

maroc

nigeria

gazoduc

afrique

macky sall

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102300/75/1023007536_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_b56af339b977aacf8ab136bb0732bb02.jpg

M. Diome, qui s'entretenait avec la Directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra en visite de travail à Dakar à la tête d’une délégation de l’Office, a souligné l’importance stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari. Dans ce sens, le ministre sénégalais a affirmé que ce projet ambitieux bénéficiera aux populations et aux économies de la région. Il a fait savoir qu’un programme spécifique est envisagé entre le Sénégal et le Maroc pour avancer sur ce projet qui consolidera la coopération Sud-Sud entre l’ensemble des pays de la région. Rappelant l’excellence des relations séculaires liant les deux pays, sous la conduite éclairée des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall, M. Diome a mis en avant la particularité des relations politiques, économiques, sociales et culturelles entre les deux pays frères. Mettant en avant les perspectives prometteuses de la coopération dans le domaine des hydrocarbures, le responsable sénégalais a souligné la nécessité de consolider davantage le partenariat bilatéral dans ce secteur stratégique pour les deux pays. Cette entrevue a eu lieu en marge des réunions de travail organisées entre l'ONHYM et PETROSEN Holding au sujet de la collaboration dans la recherche, la production et le transport des hydrocarbures et le suivi du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Dans ce cadre, un protocole d’accord a été signé entre l'ONHYM et PETROSEN Holding portant sur les programmes d'action pour l’exploration, le développement et le transport du gaz.

sénégal

maroc

nigeria

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, maroc, nigeria, gazoduc, afrique, macky sall