https://fr.sputniknews.africa/20231222/aucun-pays-africain-en-2024-ne-negligera-le-developpement-de-son-armee-assure-un-officiel-malien-1064254958.html

Aucun pays africain en 2024 ne négligera le développement de son armée, assure un officiel malien

Aucun pays africain en 2024 ne négligera le développement de son armée, assure un officiel malien

Durant l’année 2023, l’actualité militaire a été très riche sur le continent africain. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la... 22.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-22T15:51+0100

2023-12-22T15:51+0100

2023-12-22T15:51+0100

zone de contact

podcasts

afrique

russie

mali

militaires

sécurité

défense

bilan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/16/1064254403_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_b4515ec67aa7dac25d06543a04e2bc94.jpg

Aucun pays africain en 2024 ne négligera le développement de son armée, assure un officiel malien Durant l’année 2023, l’actualité militaire a été très riche sur le continent africain. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Mali, fait le bilan des événements marquants qui ont eu lieu au cours des 12 derniers mois.

"Si vous prenez le Mali depuis dix ans, on a eu toutes sortes d'armées de tous les pays sur notre sol, avec toutes sortes d'armes. Mais il a fallu qu'on se donne la main avec la Russie, que la donne change sur le terrain. L’efficacité des armes russes sur le sol malien s’est avérée beaucoup plus grande et nous, de notre côté, nous en sommes très contents aujourd’hui", déclare Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Conseil de Transition du Mali, président du Collectif pour la refondation du Mali (Corema), dressant le bilan militaire de l’année 2023.Retrouvez également dans ce numéro:- Éric Rocosse Kamot, ministre de l’Agriculture et du Développement rural de la République centrafricaine, sur l’arrivée des céréales russes gratuites à destination de son pays.- Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, en marge de son entretien avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.- Abdejelil Dhahri, spécialiste du droit international et directeur du think tank international Dignité et Espoir, sur les visites de Sergueï Lavrov au Maghreb.- Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien Menadefense, sur le bilan militaire de l’année 2023.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Les derniers soldats français ont quitté le Niger.- L’Onu a reconnu la légitimité des nouvelles autorités nigériennes.- Le Burkina Faso met en service deux nouvelles centrales solaires.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

russie

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, russie, mali, militaires, sécurité, défense, bilan, аудио