Les exportations de céréales russes ont augmenté de 1,5 fois cette année

2023-12-20T18:14+0100

Les récoltes records de l'année dernière étaient de 157,7 millions de tonnes, cette année nous prévoyons de récolter plus de 140 millions de tonnes. De ce fait, nous battons également des records en matière d'exportations, au 4 décembre, elles ont atteint 62,5 millions de tonnes pour l'année civile, soit 1,5 fois plus que l'année dernière", a déclaré la responsable. Ce sont la politique du ministère et le soutien de l'Etat qui ont permis d'atteindre des résultats significatifs pour une deuxième année consécutive, a indiqué Mme Polozioukova. En octobre, le Président Poutine a déclaré que la Russie conservait son potentiel d’exportation de blé, ce qui lui permettait de garder sa position de leader mondial dans ce domaine.

