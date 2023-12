https://fr.sputniknews.africa/20231220/il-faut-creer-une-alliance-antiterroriste-avec-le-soutien-de-pays-comme-la-russie-juge-un-expert-1064225008.html

Le monde est en pleine mutation, mais l'Occident le nie en tentant de maintenir sa suprématie, affirme à L’Afrique en marche Rafaa Tabib, géopolitologue... 20.12.2023, Sputnik Afrique

Il faut créer une alliance antiterroriste avec le soutien de pays comme la Russie, juge un expert Le monde est en pleine mutation, mais l'Occident le nie en tentant de maintenir sa suprématie, affirme à L’Afrique en marche Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien. Selon lui, dans la lutte pour la souveraineté, l’Afrique peut faire face à une nouvelle vague de terrorisme, et c'est là que les alliés fidèles comme la Russie peuvent l’aider.

"Les peuples d'Afrique, notamment subsahariens et même au Maghreb, qui avaient pourtant partagé avec la France tout ce goût pour la francophonie, pour la langue, un certain goût artistique, se retournent contre la France, un pays en total déclin qui ne parvient pas à comprendre son véritable rôle, qui est devenu un rôle très, très secondaire et s'inscrit dans une sorte de déni total de cette décrépitude. Donc, il y a dans le monde un véritable réveil maintenant de ce qu'on appelle le souverainisme. Et ce souverainisme se retrouve confronté à une forme de refus total de la part de la puissance américaine et de ses sbires en Occident de renégocier les relations internationales sur cette base", indique Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis."La plus grande bataille pour l'Afrique pour l'année 2024, ça va être la sauvegarde: 1) de la paix dans leur pays, 2) de la protection des civils, des populations civiles dans les régions qui reçoivent une pression énorme de la part des terroristes. Et peut-être que ça va nous amener à créer un corps interarmées et intersécurité entre ces pays là, avec le soutien d'autres pays à travers le monde tels que la Russie, tels que la Chine afin de faire barrage à cette grande entreprise du terrorisme. Je pense que maintenant, il est temps d'oublier le G5 Sahel et de passer peut-être à un accord avec des pays comme l'Algérie, comme la Mauritanie, comme la Tunisie, comme la Libye, comme l'Égypte afin de faire la guerre à ces terroristes qui dans une très grande mesure -et j'ai pu l'observer quand j'étais à Bamako- sont dans les rangs des terroristes qui proviennent de nos pays du Maghreb. Il est temps maintenant d'avoir cette grande alliance antiterroriste entre des pays qui ne s'inscrivent pas dans une logique de domination et de présence coloniale", affirme M.Tabib.Durant cette émission, nous recevrons également Na-Allah Harouna, secrétaire général du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, qui commentera les livraisons de blé russe pour le continent africain, et Anne Abaho, chargée de cours sur les relations internationales et les études de sécurité à l'université de Nkumba en Ouganda, qui livrera son analyse des propos de Vladimir Poutine concernant l’armée russe et les activités de l’Otan.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

