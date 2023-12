https://fr.sputniknews.africa/20231220/cancers-malformations-un-veteran-americain-raconte-les-horreurs-dues-a-luranium-appauvri-1064227107.html

Cancers, malformations: un vétéran américain raconte les horreurs dues à l’uranium appauvri

Les armes à uranium appauvri utilisées en Ukraine ont déjà fait de lourds dégâts dans d’autres conflits, comme en Irak, ou même sur les sites de recherche aux... 20.12.2023, Sputnik Afrique

Alors que Washington a livré à Kiev des lots de munitions à uranium appauvri, les effets de cette substance sur le corps humain interrogent plus que jamais. Damacio A. Lopez, vétéran de l’US Air Force, explique à Sputnik que sa famille a subi un calvaire après avoir vécu dans une zone d’essais nucléaires, au Nouveau-Mexique.Musée des horreurs en IrakDamacio A. Lopez s’est par la suite intéressé de près aux effets de l’uranium appauvri, créant la Coalition internationale pour interdire les armes à l’uranium (ICBUW). Il a été invité en Irak, pour constater les ravages faits par cet armement par les États-Unis, lors de la Première guerre du Golfe.Le vétéran américain a effectué des mesures durant son séjour en Irak, pour vérifier la radioactivité des armes à uranium appauvri. Son compteur Geiger, qui bat notamment entre 5 et 60 coups par minutes, s’est complétement affolé au contact de restes de munitions américaines, alertant sur de potentielles contaminations radioactives.Damacio Lopez souligne que le Pentagone était au courant de la dangerosité de l’uranium appauvri dès les années 1990, comme le prouve des notes internes du ministère américain de la Défense divulguées dans la presse.Pourtant, Washington n’a jamais admis publiquement que ces armes pouvaient conduire à des maladies cancérigènes, des malformations congénitales et à la contamination de l’environnement. Le ministère de la Défense a même mis en place une "diplomatie de l’uranium appauvri" pour rassurer la communauté internationale, ironise Damacio Lopez.Les erreurs de l’Irak semblent désormais se répéter en Ukraine et le même silence règne autour de l’uranium appauvri. Damacio Lopez pointent notamment du doigt la désinvolture de Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), affirmant qu’il n’y aurait "aucune conséquence radiologique significative" à l’usage d’uranium appauvri en Ukraine.

