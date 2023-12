https://fr.sputniknews.africa/20231219/vladimir-poutine-preside-une-reunion-elargie-du-ministere-de-la-defense-1064198812.html

En direct: Vladimir Poutine préside une réunion élargie du ministère de la Défense

Le Centre national russe de gestion de la défense accueille ce mardi une réunion du ministère de la Défense en comité élargi. Il est présidé par le Président... 19.12.2023, Sputnik Afrique

La réunion devra dresser le bilan de l'année en matière de défense, formuler des tâches pour les forces armées pour 2024 et définir les priorités du développement ultérieur de l'armée et de la marine russes.Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou devra présenter un rapport. Le chef de l'État prendra connaissance de nouveaux modèles d'armements et de munitions, selon le service de presse du Kremlin.

