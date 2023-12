https://fr.sputniknews.africa/20231219/un-navire-avec-du-ble-gratuit-russe-a-destination-de-la-centrafrique-est-arrive-au-cameroun-1064194731.html

Un navire avec du blé gratuit russe à destination de la Centrafrique est arrivé au Cameroun

La cargaison se trouve au port camerounais Douala. Cette déclaration a été faite par l'ambassade russe en Centrafrique, dans la soirée du 18 décembre. 19.12.2023, Sputnik Afrique

Après la transformation du blé en farine, l'aide alimentaire russe sera acheminée vers la capitale centrafricaine, Bangui. La décision de fournir gratuitement des céréales à six pays africains a été annoncée par le Président russe au deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est tenu fin juillet dernier à Saint-Pétersbourg.Pays destinatairesUn autre lot de blé humanitaire russe a déjà été remis le 30 novembre aux autorités somaliennes. Outre la Somalie, le navire transportant 25.000 tonnes de blé humanitaire russe est parti pour le Burkina Faso et devrait y arriver en décembre.Des navires avec du grain pour le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée partiront avant la fin de l'année, selon le ministre russe de l'Agriculture Dmitri Patrouchev. Au total, Moscou envisage d’envoyer jusqu'à 200.000 tonnes à ces six pays.La Turquie s’était pour sa part déclarée prête à s'occuper de la transformation des céréales russes en farine et de la livraison de celle-ci vers les pays nécessiteux d'Afrique via différents mécanismes.

