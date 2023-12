Pretoria veut que le génocide contre le peuple palestinien cesse

https://fr.sputniknews.africa/20231219/pretoria-veut-que-le-genocide-contre-le-peuple-palestinien-cesse-1064209791.html

L’escalade dans la bande de Gaza débouche sur un génocide du peuple palestinien et doit être stoppée de toute urgence, a déclaré le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le leader sud-africain a appelé à un arrêt des hostilités dans la bande de Gaza. Le chef d’État a dénoncé un "génocide et un assaut brutal" mené contre le peuple palestinien. Plan de paixLe dirigeant avait déjà appelé plusieurs fois à la tenue de négociations ces dernières semaines. L’Afrique du Sud a même proposé un plan en sept points pour permettre de sortir de l’impasse et de mettre un terme au conflit.Pretoria avait également rappelé son ambassadeur en poste en Israël pour des consultations, début novembre. C’était le deuxième pays africain à protester de cette manière contre la poursuite du conflit. Le Tchad avait fait de même quelques jours auparavant.

