La victoire de la Russie est devenue une évidence en Occident, selon un analyste français

Vladimir Poutine a présidé une réunion élargie au ministère de la Défense afin de faire le bilan de l’année écoulée avec l’armée russe. Pour Sputnik Afrique... 19.12.2023, Sputnik Afrique

La victoire de la Russie est devenue une évidence en Occident, selon un analyste français Vladimir Poutine a présidé une réunion élargie au ministère de la Défense afin de faire le bilan de l’année écoulée avec l’armée russe. Pour Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, commente les déclarations du Président russe.

"Tout le monde est d'accord pour dire que les Russes vont gagner. Donc l'idée c'est qu’en fait, cet objectif de guerre, ce but de guerre qui est de détruire l'économie européenne a été atteint par Washington. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que Washington soit un acteur irrationnel. En revanche, les Européens, eux, sont des acteurs irrationnels parce que, en fait, ils se tirent une balle dans le pied et même plus que dans le pied, ils se coupent une jambe", déclare Xavier Moreau, fondateur du centre d’analyse politico-stratégiques Stratpol, sur le conflit ukrainien et l’impuissance des hommes politiques européens évoquée par Vladimir Poutine."Ce à quoi on va assister dans les années qui vont venir, c'est une ruée mondiale sur les armes russes qui ont montré non seulement leur supériorité dans le combat réel, mais aussi leur capacité à s'adapter extrêmement vite aux nouvelles menaces, les drones par exemple. On a assisté à quelque chose, mais qui d'ailleurs était noté par les spécialistes avant même l'opération militaire spéciale, c'était la supériorité de la guerre électronique russe. [...] C'est une véritable humiliation pour les complexes militaro-industriels occidentaux", ajoute M.Moreau sur l’effondrement du mythe de l’invulnérabilité du matériel militaire occidental.Retrouvez également dans ce numéro:- Ali Mahamane Lamine Zeine, premier ministre nigérien de la Transition sur les dessous du retrait des soldats français du Niger.- Dr Bertin Koovi, analyste et homme politique béninois sur la volonté de la Russie de contribuer à la souveraineté de l’Afrique en matière de gestion de ses ressources naturelles. Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Deux navires transportant du blé russe gratuit à destination du Burkina Faso et de la RCA sont arrivés dans les ports africains.- L’Afrique du Sud met en garde ses citoyens contre toute participation aux combats dans Gaza.- Le capitaine Ibrahim Traoré qui a nommé de nouveaux membres dans son gouvernement de Transition.- La Russie qui appelle à développer les relations financières au sein des BRICS.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

