https://fr.sputniknews.africa/20231218/voici-les-dix-etats-les-plus-anciens-du-continent-africain-1064191007.html

Voici les dix États les plus anciens du continent africain

Voici les dix États les plus anciens du continent africain

L'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, où ont prospéré plusieurs grandes civilisations.L’Ethiopie, le Libéria ou l'Afrique du Sud sont en... 18.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-18T20:07+0100

2023-12-18T20:07+0100

2023-12-18T20:07+0100

afrique

civilisation

afrique du sud

éthiopie

liberia

égypte

libye

soudan

maroc

tunisie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102801/68/1028016830_0:273:3021:1972_1920x0_80_0_0_c154b084e1687d55d4e0e538d1ae2d45.jpg

L'Afrique compte 54 pays dont les frontières sont très différentes de celles d'origine. Toutefois, malgré l'influence coloniale et les fusions, de nombreux pays africains ont réussi à conserver leur identité et intègrent aujourd'hui harmonieusement les cultures ancestrales et le développement contemporain.Business Insider Africa a dressé une liste de dix pays du continent qui ont accédé à l’indépendance dans leurs frontières actuelles il y a très longtemps ou n’ont jamais été colonisés.La majorité des pays de l'Afrique ont obtenu leur indépendance au cours des 100 dernières années. D’autres pays n’ont jamais été colonisés ou ont accédé à l’indépendance entre 1800 et 1900, qu'elle ait été partielle, de courte durée ou conditionnelle.L'Éthiopie: Ce pays d'Afrique de l'Est joue dans une catégorie à part car il est considéré comme l'un des rares pays au monde à n'avoir jamais été colonisé. Le Liberia est à peu près dans le même cas. Cependant, entre 1935 et 1941, l'Italie a déposé l'empereur Hailé Sélassié et s'est emparée de l'Éthiopie, avant d'en être chassée par les forces britanniques, celles du Commonwealth et celles de l'Éthiopie. C'est pourquoi certains considèrent 1941 comme le jour de l'indépendance de l'Éthiopie. Malgré cela, il est généralement admis que ce pays d'Afrique de l'Est n'a jamais été colonisé, selon la BBC.Le Liberia: La déclaration d'indépendance du Liberia a été ratifiée et scellée le 26 juillet 1847. Elle contenait des accusations formulées par les Libériens à l'encontre de leur nation mère, les États-Unis, pour des injustices qui les avaient contraints à fuir et à repartir de zéro en Afrique, d'après la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.L'Afrique du Sud: Le 31 mai 1910, quatre colonies se sont regroupées pour former l'Union d'Afrique du Sud, un dominion autonome au sein de l'Empire britannique. Même si le Royaume-Uni a continué à exercer sa juridiction sur ses relations avec le monde extérieur. Le nouveau pays était souverain dans ses affaires intérieures. C'est le 31 mai 1961 que le gouvernement de l'Union sud-africaine est devenu une république.L'Égypte: Une recherche historique sur l'Égypte menée par l'université de Cambridge, corroborée par d'autres sources, montre que l'Égypte a obtenu son indépendance en 1922. La Grande-Bretagne a unilatéralement déclaré l'indépendance de l'Égypte le 28 février 1922, pour être plus précis.La Libye: Le 24 décembre 1951, le Président des États-Unis de l'époque, Harry Truman, a envoyé au roi Idris de Libye une note de félicitations reconnaissant le Royaume-Uni de Libye. Ce jour-là, la Libye, ancienne colonie italienne dirigée conjointement par la France et la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, a proclamé son indépendance, selon le Bureau de l'historien des États-Unis.Le Soudan: La République du Soudan a été reconnue comme un État souverain indépendant le 1er janvier 1956. Cette déclaration a entraîné la dissolution du condominium du Soudan anglo-égyptien, dont le contrôle était partagé entre l'Égypte et le Royaume-Uni.Le Maroc: La quête d'indépendance de ce pays d'Afrique du Nord a été très mouvementée, c'est le moins que l'on puisse dire, car elle a été arrachée région par région. À titre d'exemple, l'indépendance du Maroc (zone nord espagnole, Marruecos) a été acquise le 7 avril 1956. L'indépendance du Maroc (zone internationale, Tanger) a été acquise le 29 octobre 1956. Toutefois, la date officielle est le 2 mars 1956, selon Thought Co.La Tunisie: Ce pays a obtenu son indépendance de la France le 20 mars 1956, comme le préconisait l'avocat tunisien Habib Bourguiba. Devenu premier Premier ministre du Royaume de Tunisie, ce dernier avait entamé le processus d'accession à l'indépendance quatre ans auparavant, en 1952.Le Ghana: Kwame Nkrumah, premier Premier ministre du Ghana, très décoré, a déclaré que le Ghana s'était affranchi de l'autorité coloniale britannique le 6 mars 1957. Après une longue lutte pour l'indépendance, le Ghana est devenu le premier pays africain à s'affranchir de la domination britannique, selon la BBC.La Guinée: Elle a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958. Avant que les Français n'arrivent dans les années 1890 et ne revendiquent le territoire comme faisant partie de l'Afrique occidentale française coloniale (AOF), le pays qui est aujourd'hui la Guinée était soit bordé par une série d'empires africains historiques, soit situé à l'intérieur de ceux-ci.La liste a été établie d'après les frontières actuelles et en fonction de la forme d'indépendance, précise XBusiness Insider Africa.

afrique

afrique du sud

éthiopie

liberia

égypte

libye

soudan

maroc

tunisie

ghana

guinée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, civilisation, afrique du sud, éthiopie, liberia, égypte, libye, soudan, maroc, tunisie, ghana, guinée, frontière, région, culture