Le Premier ministre nigérien fournit des détails sur la situation actuelle de l’ancien Président

L’ancien Président nigérien Mohamed Bazoum vit dans le palais présidentiel, il est en bonne santé et bénéficie d’un traitement respectueux, a relaté à Sputnik... 18.12.2023, Sputnik Afrique

Il a précisé que Mohamed Bazoum avait conservé sa maison, et se trouvait dans le palais présidentiel. Ali Mahamane Lamine Zeine a en outre souligné que de tous les dirigeants déchus, personne n’avait reçu autant d’égards que M.Bazoum. Dans le même temps, le haut responsable a regretté que le sort des Nigériens confrontés à un manque de médicaments suite aux sanctions de la CEDEAO ne suscite pas autant d’attention que la situation de l’ancien chef de l’État. Pour rappel, la CEDEAO a condamné le coup de force du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum et a imposé des sanctions économiques, dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes, avec le Niger. Ces mesures ont eu des conséquences pour le secteur de la santé nigérien en rendant difficile l’approvisionnement en médicaments. Fin septembre, les autorités de transition ont évoqué un épuisement des stocks, s’inquiétant pour les antibiotiques, les anti-cancéreux et les traitements contre le diabète.

niger, afrique subsaharienne, ali lamine mahamane zeine , mohamed bazoum, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sanctions