Fête nationale au Niger: 65 ans depuis la proclamation de la République

”Le peuple nigérien ami a traversé un chemin difficile de lutte pour l’indépendance et la souveraineté nationales. Depuis la fin du XIXe siècle, la France s'emparait activement de [ses] territoires […]. Les actions des colonialistes français étaient accompagnées de violences et de répressions contre la population locale. La colonisation définitive du pays a été officialisée en 1922. Dans le même temps, le Niger est resté l'une des plus pauvres colonies françaises, ne recevant qu'une petite partie des subventions et aides de la métropole.”