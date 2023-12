À quand la reprise des contacts Niger-CEDEAO? Le Premier ministre fournit des détails

https://fr.sputniknews.africa/20231218/a-quand-la-reprise-des-contacts-niger-cedeao-le-premier-ministre-fournit-des-details-1064190031.html

Le Niger et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pourraient relancer leurs négociations dès janvier 2024, a déclaré à Sputnik Ali Mahamane Lamine Zeine, chef du gouvernement nigérien.Le Premier ministre a souligné que Niamey croyait toujours en la CEDEAO et qu’il n’avait jamais renoncé au dialogue. Il a rappelé que son pays avait contribué à créer cette institution qui se voulait avant tout une union économique et ne mentionnait pas de sanctions dans ses documents.Pour lui, les mesures prises à l’encontre du Niger après l’arrivée de militaires au pouvoir fin juillet, sont une punition qui a visé le peuple tout entier, le privant d’accès aux médicaments, ce qui a entraîné des morts.Malgré le fait que l’institution n’a pas consulté les autorités du pays au moment d’imposer les sanctions, celles-ci acceptent de parler et ont accueilli une première mission du Togo et de Sierra Leone.Pour rappel, la CEDEAO a ouvert la voie à un allègement des sanctions à l'encontre du Niger, en le conditionnant à une "transition courte" avant un retour des civils au pouvoir. Cette décision a été officialisée lors du sommet de l’instance à Abuja le 10 décembre.Omar Touray, président de l’organisation, a annoncé qu’un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de Sierra Leone devait négocier avec les autorités de la Transition les engagements à mettre en œuvre avant un éventuel assouplissement des mesures.

