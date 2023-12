L’UE prend des mesures "plus incohérentes et illégales les unes que les autres" contre le Niger

"L’UE s'est laissé manipuler et abonde dans le même sens que la France en prenant des décisions plus incohérentes et illégales les unes que les autres. Les autorités nigériennes réagissent. Des mesures ont été prises pour dénoncer les accords de coopération militaire. On peut aussi citer l'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 portant sur le trafic illicite des migrants. Le Niger ne continuera pas à jouer ce rôle de bouclier pour les migrants", explique ainsi Ibrahim Namaiwa.