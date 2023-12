https://fr.sputniknews.africa/20231217/un-ex-agent-secret-us-pronostique-la-date-de-fin-de-larmee-ukrainienne-1064169926.html

Un ex-agent secret US pronostique la date de fin de l'armée ukrainienne

L'aide des États-Unis à l'Ukraine diminue. De ce fait, il est impossible pour Kiev de penser tenir tête à une éventuelle offensive de Moscou au cours de... 17.12.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne n'a pratiquement aucune chance de résister en cas d’offensive russe en 2024, en raison du tarissement de l’aide militaire de Washington, a déclaré à Sputnik Scott Ritter, ancien officier de renseignement du corps des Marines américains et inspecteur en désarmement de l'Onu.Selon lui, les forces russes ne cessent d'améliorer leurs positions tout le long de la ligne de front, longue de près de 2.000 km, a révélé le 14 décembre le Président russe lors de sa conférence de presse annuelle.Le sort de l'armée ukrainienne est scellé, car elle ne peut pas s’offrir le luxe d'une pause opérationnelle pour reprendre son souffle, selon l'ancien inspecteur en désarmement de l'Onu. De plus, l'Ukraine a perdu plus de 125.000 soldats en six mois de contre-offensive ratée, selon la Défense russe.L'Occident s'épuiseSelon M.Ritter, l'offensive de charme du Président ukrainien a visiblement échoué car les membres du Congrès américain s'apprêtent à partir en vacances d'hiver sans avoir adopté le paquet de 61 milliards de dollars réclamé par Joe Biden pour Kiev. Même si le Sénat, contrôlé par les Démocrates, a retardé ses vacances pour débloquer l'aide, la Chambre des représentants ne montre aucun signe de retour pour l'adopter en séance plénière.Les électeurs américains et les membres du Congrès sont de plus en plus sceptiques à l'idée d'injecter davantage d'argent en Ukraine, a expliqué l’ex-officier du renseignement. Près de 50% des électeurs estiment que Washington dépense "trop" en aide militaire et financière à l'Ukraine, selon le dernier sondage mensuel FT-Michigan Ross. Ce sentiment s'explique en grande partie par la défaite cuisante de Kiev lors de la contre-offensive de l'été.Washington n’a jamais cru que Kiev arriverait à battre la RussieL'ancien officier du renseignement américain a expliqué que fournir des armes sophistiquées à Kiev revenait à gaspiller de l'argent aux yeux de Washington. Qui plus est, la destruction par la Russie de chasseurs F-18 ou de systèmes THAAD créerait un précédent fâcheux, sans parler du problème de sécurité que poseraient des technologies américaines tombant entre les mains de l'armée russe.

