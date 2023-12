https://fr.sputniknews.africa/20231217/le-monde-ne-peut-pas-etre-dirige-par-le-g7-new-delhi-sexprime-sur-lavenir-des-brics-1064174591.html

"Le monde ne peut pas être dirigé par le G7": New Delhi s’exprime sur l’avenir des BRICS

"Le monde ne peut pas être dirigé par le G7": New Delhi s’exprime sur l’avenir des BRICS

Les BRICS ont apporté leur touche au monde multipolaire en cours de formation. Le groupe ne compte pas s'arrêter de si tôt, puisqu'il entend prendre de... 17.12.2023, Sputnik Afrique

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) vont se développer, s'enrichir de nouveaux membres et accroître leur influence, a déclaré Subrahmanyam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères.Selon lui, les BRICS ont convenu d'accepter six nouveaux membres lors de leur prochain sommet.Les BRICS ont ouvert la porte à la diversificationM.Jaishankar a expliqué que le monde était très diversifié par rapport "à une certaine époque, où la domination de quelques pays et cultures a conduit à la suppression des autres".Les BRICS devenus BRICS+Les BRICS sont formés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.Lors du sommet du groupe à Johannesburg du 22 au 24 août dernier, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en avait annoncé l'élargissement. De ce fait, dès le 1er janvier 2024, les BRICS deviendront BRICS+ et comprendront en sus l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.L'Argentine devait aussi initialement rejoindre les BRICS en 2024, mais son nouveau Président Javier Milei, élu le 10 novembre, a déclaré qu'il n'allait pas promouvoir les relations avec le Brésil, la Russie et la Chine. Sa ministre des Affaires étrangères, Diana Mondino a annoncé le 30 novembre que l'Argentine n'adhérerait pas aux BRICS.

