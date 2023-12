https://fr.sputniknews.africa/20231216/une-conference-ministerielle-internationale-appelle-a-la-paix-a-gaza-1064143630.html

Une conférence ministérielle internationale appelle à la paix à Gaza

Une conférence ministérielle internationale appelle à la paix à Gaza

16.12.2023

Une conférence ministérielle organisée par le chef de la diplomatie norvégienne Espen Barth Eide a été convoquée en réponse à une demande de son homologue saoudien Fayçal ben Farhane al-Saoud. De hauts fonctionnaires du Qatar, de la Jordanie, de la Palestine et de la Turquie, ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Danemark, de l'Islande, de la Suède, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg y ont participé.Les participants ont également discuté de la nécessité de soutenir l'Autorité palestinienne et de revigorer la coopération internationale pour faire avancer la solution à deux États.M. Eide a réitéré l'engagement de la Norvège à soutenir la Palestine après le conflit. Depuis le début du conflit, son pays a augmenté son aide à la Palestine de près de 800 millions de couronnes norvégiennes (76,5 millions de dollars).Le communiqué indique que le financement passe principalement via des organisations internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations humanitaires norvégiennes opérant dans la bande de Gaza.Plus de18.000 mortsLe gouvernement du Hamas a annoncé vendredi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 18.800 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre.Les Palestiniens morts, tués en majorité dans des frappes aériennes, sont à 75% des enfants (8.000) et des femmes (6.200), a précisé dans un communiqué le bureau de presse du Hamas, qui estime à 7.500 le nombre des disparus au 70e jour de la guerre avec Israël.

