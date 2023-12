https://fr.sputniknews.africa/20231216/la-russie-annonce-la-prise-dun-bastion-des-forces-de-kiev-pres-dartiomovsk-1064158777.html

La Russie annonce la prise d'un bastion des forces de Kiev près d'Artiomovsk

2023-12-16

Le groupement de la garde d’Ivanovo des troupes aéroportées et un groupe blindé se sont emparés d’un bastion des forces ukrainiennes près d'Artiomovsk, dans la région de Donetsk, a annoncé ce 16 décembre le ministère russe de la Défense.Après cette frappe, un sous-groupement d'inspection s'est rendu dans la zone et a détruit l'ennemi avec des tirs d'armes légères et de mitrailleuses.Fin novembre, le ministère russe de la Défense avait indiqué que les artilleurs des troupes aéroportées avaient détruit une formation de mortiers de l'armée ukrainienne sur l'axe d'Artiomovsk, près du village d'Andreïevka.Suite à de longs combats sanglants, les soldats russes avaient réussi à libérer Artiomovsk en mai. Selon le ministre russe de la Défense, la prise de cette ville est une victoire qui a permis à l’armée russe de faire de nouvelles avancées significatives.

