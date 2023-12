Le Mali a manifesté son intention de resserrer les liens avec la Russie parce qu'à la différence de l'Europe, Moscou offre un partenariat qui profite à toutes les parties, a déclaré à Sputnik Afrique Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la Radio Couleurs Média.Quid de l'Europe?Il a rappelé que la politique européenne concernant l'Afrique est tout à fait autre.Qui a rompu les liens russo-occidentaux?Le nouveau rapprochement entre la Russie et le continent africain survient sur fond de sanctions imposées par l'Occident contre Moscou. D'ailleurs, le Président russe "n'a pas cherché à rompre les relations avec qui que ce soit, que ce soit avec Macron ou un autre dirigeant européen, ou les Américains", note M.Diallo.Il a ainsi commenté la déclaration faite ce 15 décembre par Emmanuel Macron. Le Président français a rejeté toute la responsabilité de la rupture des contacts sur M.Poutine. Pourtant, le dirigeant russe, s'était dit ouvert aux contacts avec la France le 14 décembre, lors de sa grande conférence de presse. Il avait ainsi rappelé que c’était le Président français qui avait cessé de communiquer avec lui il y a plusieurs mois.

Au lendemain de la grande conférence de presse de Vladimir Poutine, un analyste et chef de radio malien a expliqué à Sputnik Afrique pourquoi le Mali a décidé... 15.12.2023, Sputnik Afrique

"Un partenariat gagnant-gagnant": un analyste malien sur les relations avec Moscou

© AP Photo / Rebecca Blackwell Bamako, capitale du Mali (image d'illustraton) © AP Photo / Rebecca Blackwell

Au lendemain de la grande conférence de presse de Vladimir Poutine, un analyste et chef de radio malien a expliqué à Sputnik Afrique pourquoi le Mali a décidé d'élargir son partenariat avec la Russie et comparé l'attitude de Moscou et de l'Europe à l'égard des pays africains.