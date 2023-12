https://fr.sputniknews.africa/20231215/traitement-de-lithium-en-afrique-ce-pays-aura-sa-propre-usine-1064137676.html

Traitement de lithium en Afrique: ce pays aura sa propre usine

Traitement de lithium en Afrique: ce pays aura sa propre usine

Après le projet de lancement d'une mine et afin de pouvoir extraire et traiter le lithium, le Ghana a annoncé la prochaine création d'une usine, selon le... 15.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-15T17:01+0100

2023-12-15T17:01+0100

2023-12-15T17:01+0100

afrique subsaharienne

ghana

lithium

usine

traitement

projet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/14/1056232391_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_bb4aae0ef23ba0f46fc3b26ad27a56ea.jpg

Le Ghana va construire une usine qui permettra de traiter le lithium. Le projet verra la participation de l’entreprise ReElement, filiale de la firme American Ressources Corporation et de la société ghanéenne TECHGULF Ghana, a déclaré Mahamudu Bawumia, vice-Président ghanéen, cité par le site Ghana Web.Projet de lancement d'une mine de lithiumPrécédemment, le ministère ghanéen des Terres et des Ressources naturelles avait annoncé la construction de la mine d'Ewoyaa du métal stratégique pour la transition verte. Le projet avait été relancé après six ans d’exploration du métal sur la côte sud du pays. Disposant d’une capacité considérable, cette mine pourrait devenir l’une des plus grandes productrices de lithium au monde. Elle sera gérée par une filiale de la société australienne Atlantic Lithium Limited, qui a reçu une caution de 15 ans.Un pays bondé de ressources minièresHormis le lithium, le pays d’Afrique de l’Ouest possède beaucoup de ressources minières. Il est déjà un grand producteur d’or, et a un bon potentiel dans les secteurs des hydrocarbures et agricole qui pendant de nombreuses années a constitué le pilier de son économie nationale. Par ailleurs, le pays est l'un des pays producteurs de cacao, de café, d’hévéa et de diverses variétés agricoles.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, lithium, usine, traitement, projet