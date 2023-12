"Vous entendez des évaluations d'hommes politiques de bon sens de l'Otan et de l'Union européenne […]. Et ce ne sont pas que des paroles. Des difficultés surgissent déjà tant en Europe qu'aux États-Unis en ce qui concerne la recherche de fonds disponibles pour continuer à soutenir le régime de Zelensky, qui n'a […] clairement pas pu jouer le rôle d'instrument pour saper la sécurité de la Russie, pour détruire notre histoire et notre culture communes et tout ce qui est russe sur le territoire que ce régime continue de contrôler", a noté le ministre.