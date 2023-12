https://fr.sputniknews.africa/20231215/energies-renouvelables-ce-pays-du-maghreb-met-en-circulation-une-piece-de-monnaie-1064139174.html

Énergies renouvelables: ce pays du Maghreb met en circulation une pièce de monnaie

Énergies renouvelables: ce pays du Maghreb met en circulation une pièce de monnaie

Une nouvelle pièce de monnaie mettant en exergue le potentiel de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, a été mise à la disposition de la... 15.12.2023, Sputnik Afrique

L'Algérie a mis en circulation une nouvelle pièce de 10 dinars mettant en avance son aptitude en matière d'énergies renouvelables, a rapporté le 13 décembre la Banquealgérienne.Avec une couleur grise, la pièce est fabriquée en acier inoxydable, preuve de l’attachement de l’Algérie aux technologies du futur. Sur l'un des côtés de la pièce, qui rend hommage aux énergies renouvelables, il y a le soleil, les dunes de sable, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Et sur l'autre, le nombre 10 stylisé. Elle a un diamètre d'environ 26,5 mm, pour un poids de 7,12 grammes, avec une épaisseur de cordon de 1,88 mm.Selon le communiqué, cette émission vient après celles des pièces de 50, 100 et 200 dinars.La mise en circulation de cette pièce avait été annoncée début novembre.Le pays avait déjà modernisé certains de ses billets en 2019.

