L’Algérie donne un coup de brosse à sa pièce de 10 dinars

La Banque d’Algérie émettra bientôt une nouvelle pièce de monnaie de 10 dinars, ont annoncé les autorités. Le pays avait déjà modernisé certains de ses billets... 02.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-02T21:11+0100

2023-11-02T21:11+0100

2023-11-02T21:11+0100

maghreb

algérie

monnaie

monnaie nationale

devises

L’Algérie dépoussière sa pièce de 10 dinars. Une nouvelle version de cette pièce va en effet voir le jour, annonce un règlement publié au Journal officiel. De couleur grise, comme la version actuelle, elle sera fabriquée en acier inoxydable.Preuve de l’attachement de l’Algérie aux technologies du futur, l’avers de la pièce rendra hommage aux énergies renouvelables, matérialisées par le soleil, les dunes de sable, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Le revers représentera le nombre 10 stylisé.Le diamètre avoisinera les 26,5 mm, pour un poids de 7,12 grammes. L’épaisseur du cordon sera de 1,88 mm.Le fiasco nigérianL’Algérie avait déjà modernisé certains de ses billets en dinars début 2018, entrant dans la série "tradition et modernité". Le billet de 500 met notamment à l’honneur la communication satellite, quand le billet de 1.000 rend hommage à l’artisanat algérien.Si cette remise à neuf s’était faite en douceur, certains pays ont parfois éprouvé plus de difficultés au moment de rajeunir leur devise. Le Nigeria avait notamment vécu plusieurs semaines délicates début février, lorsque le remplacement des anciens billets avait provoqué des pénuries. Les files d’attente s’étaient allongées devant les distributeurs et des émeutes avaient même fini par éclater dans certaines grandes villes.

