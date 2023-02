https://fr.sputniknews.africa/20230215/des-manifestations-et-emeutes-contre-la-penurie-de-billets-au-nigeria-1057928664.html

Des manifestations et émeutes contre la pénurie de billets au Nigeria

Des manifestations et émeutes ont eu lieu au Nigeria, en proie à une pénurie de nouveaux billets libellés dans la monnaie locale. 15.02.2023, Sputnik Afrique

Des émeutiers ont attaqué ce mercredi 15 février des distributeurs de billets et bloqué des routes dans trois villes du Nigeria où de nouvelles manifestations se sont déroulées face à la pénurie de billets, ont indiqué des responsables et médias locaux.Selon la police de l'État du Delta, des jeunes ont incendié deux banques et deux véhicules. "Nous avons arrêté neuf suspects à ce stade. Certains appelleront cela des manifestations", a critiqué sur Twitter le porte-parole de la police de l'Etat, Bright Edafe. Sur leurs comptes Twitter, des images des télévisions locales montraient de jeunes hommes brûlant des pneus dans les faubourgs de la localité de Warri, dans l'Etat du Delta. À Benin City, des manifestations ont éclaté quand la police a empêché des "voyous" d'attaquer le bureau local de la Banque centrale, selon le porte-parole du gouverneur de l'État d'Edo, Crusoe Osagie. Selon lui, ces violences sont motivées politiquement par le parti au pouvoir, l'APC, qui veut profiter de la colère pour semer le chaos dans ce pays dirigé par le parti d'opposition PDP. À Ibadan, une foule en colère a brûlé des pneus et bloqué des routes. Selon la police de l'Oyo, des manifestations ont éclaté dans certains quartiers de la capitale de cet État mais ont rapidement été maîtrisées. Selon des habitants, l'agitation a commencé dans plusieurs quartiers lorsque ces clients en colère ont protesté parce qu'ils ne pouvaient pas retirer leur argent ou changer leurs vieux billets pour de nouveaux. L'agressivité des manifestants s'expliquait aussi par le fait que les commerçants et les stations-service ont arrêté d'accepter les anciennes coupures.Pénurie de billetsLe Nigeria est en proie à une pénurie de billets libellés dans la monnaie locale, le naira, depuis que la Banque centrale a commencé à changer les anciens billets pour de nouveaux redessinés. Les banques ont limité les retraits bancaires en raison de la rareté de nouvelles coupures, et certains commerces refusent les anciens, entraînant de longues files d'attente et une perturbation des activités commerciales.Ces trois dernières semaines, des émeutes ont éclaté à Ibadan, Abeokuta (sud-ouest) et Kano, la plus grande ville du nord. À Ibadan, deux personnes ont été tuées dans des heurts la semaine dernière, selon des médias locaux. En octobre, la Banque centrale avait subitement annoncé le changement des billets de banque et décidé que les anciens ne seraient plus valables fin janvier. Elle a ensuite repoussé la date au 10 février, face aux pénuries et sous la pression populaire.Des émeutes dix jours avant la présidentiellePlus de 93 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un successeur au Président Muhammadu Buhari. Le parti au pouvoir a justifié le changement de monnaie par la nécessité de lutter contre les achats de voix, mais l'opposition l'accuse d'avoir pris cette décision pour la priver de ressources et l'empêcher de faire campagne.

