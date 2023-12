https://fr.sputniknews.africa/20231214/poutine-est-ecoute-en-afrique-car-il-offre-une-autre-vision-du-monde-explique-un-politologue-1064125205.html

Poutine est écouté en Afrique car il offre une autre vision du monde, explique un politologue

Le chef du Kremlin propose d’en finir avec l’hégémonie occidentale pour bâtir une nouvelle architecture internationale, a expliqué à Sputnik un politologue... 14.12.2023, Sputnik Afrique

Il s'agit d'un discours séduisant pour des pays africains et musulmans qui ont en soupé de l’exploitation et de la tutelle européenne, explique Abdelhak Najib."Nous avons vu toutes ces règles de ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial quand ils sont mis en avant par l'Occident, par l'Union européenne, par les Etats-Unis, ils sont à géométrie variable et c'est ça qu'il faut garder en tête", poursuit-il.Selon lui, Vladimir Poutine a raison de dire que aujourd'hui, "ces règles de ce nouvel ordre mondial se dessinent selon les occasions, selon les séquences politiques qui se jouent selon les aléas".

