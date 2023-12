https://fr.sputniknews.africa/20231213/qui-est-le-dirigeant-africain-le-plus-influent-de-2023-1064105119.html

Qui est le dirigeant africain le plus influent de 2023?

Qui est le dirigeant africain le plus influent de 2023?

Entre écologie, lutte contre le terrorisme et rapprochement diplomatique, l'année 2023 a été riche en rebondissements pour l'Afrique.

Alors que l’Afrique s’impose comme un acteur international incontournable, certains leaders du continent ont marqué l’année 2023 de leur empreinte.- Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait déjà ramené la paix au Tigré, fin 2022. Cette année, il est parvenu à faire rentrer son pays dans les BRICS.- William Ruto, Président kényan, est devenu un fer de lance de l’écologie. N’hésitant pas à enfiler ses gants de jardinier pour replanter des arbres, il est parmi les 100 personnalités les plus influentes pour le climat selon le Time.- Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a attiré l’attention du monde sur le sommet des BRICS de Johannesburg, au cours duquel l’élargissement du groupe a été décidé.- Ibrahim Traoré au Burkina et Abdourahamane Tiani ont tenu tête à Paris, obtenant le retrait des contingents militaires français. Ils ont formé l’Alliance des États du Sahel, avec leur voisin malien.- Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a multiplié les visites d’envergure, se rendant en Chine et en Russie. Il a aussi donné de la voix sur le dossier de Gaza, invitant à saisir la Cour pénale internationale.- Le Président sénégalais Macky Sall s’est encore beaucoup investi sur le dossier ukrainien. Sa visite en Russie avait déjà pesé sur la signature de l’accord céréalier d’Istanbul, en 2022. Cette année, il a été l’une des figures de l’initiative de paix africaine, qui a rencontré les dirigeants russe et ukrainien.Sputnik vous propose de voter pour parmi cette liste le plus influent de 2023.

