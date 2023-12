https://fr.sputniknews.africa/20231213/lelection-presidentielle-en-egypte-est-marquee-par-un-taux-de-participation-sans-precedent-1064091716.html

L’élection présidentielle en Égypte est marquée par un taux de participation "sans précédent"

Le vote pendant trois jours pour l'élection présidentielle en Égypte a pris fin mardi. Les bureaux de vote ont fermé à 19H00 GMT (21H00 locales), et les... 13.12.2023, Sputnik Afrique

Le journal Al-Ahram, citant la commission électorale nationale, a parlé d'une participation "sans précédent" sans par ailleurs donner un chiffre précis. Quelque 67 millions d'Egyptiens étaient appelés à choisir leur futur président. Les résultats officiels sont attendus le 18 décembre.Quatre candidats sont en lice pour occuper le siège de président dans la course électorale: l'actuel président, Abdel Fattah al-Sissi, le chef du Parti républicain du peuple, Hazem Omar, le chef du parti Wafd, Abdel-Sanad Yamama, et le chef du Parti démocratique égyptien, Farid Zahran.C'est le 28 mai 2014, que Abdel Fattah El-Sissi a été élu pour la première fois avec 96,90% des voix. En mars 2018, il a été réélu pour un second mandat avec plus de 97% des voix.

