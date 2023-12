https://fr.sputniknews.africa/20231213/lallemagne-acheve-le-retrait-de-ses-militaires-de-la-base-de-la-minusma-au-mali-1064092972.html

L’Allemagne achève le retrait de ses militaires de la base de la Minusma au Mali

Les forces armées allemandes ont achevé le retrait des militaires qui ont participé à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la... 13.12.2023, Sputnik Afrique

L'armée a précisé que quatre soldats allemands encore présents dans la capitale Bamako quitteront le pays dimanche. À bord de deux avions de transport A400M, 142 militaires se sont rendus au point de transfert aérien de Dakar, au Sénégal.La Bundeswehr (Forces armées allemandes) a participé ces dernières années à la Minusma et à la mission de formation de l'Union européenne (EUTM).Le premier contingent comptait 1.100 militaires et le second 350. La participation aux deux missions au Mali devait s'achever à la fin de cette année.Elles coûteront finalement à l'Allemagne 4,3 milliards d'euros, selon la presse locale.

