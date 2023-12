https://fr.sputniknews.africa/20231212/le-pentagone-a-decide-denvoyer-en-ukraine-un-general-pour-elaborer-une-nouvelle-strategie-1064083409.html

Le Pentagone veut envoyer à Kiev un général pour une nouvelle stratégie sur fond d’échecs militaires

Le lieutenant-général Antonio Aguto, qui commande le soutien de l’Ukraine depuis une base en Allemagne, devra passer de longues périodes à Kiev, relate le New... 12.12.2023, Sputnik Afrique

Le haut gradé travaillera avec les dirigeants militaires ukrainiens pour améliorer les conseils donnés par les États-Unis.Une démarche douteuse sachant que les aides occidentales financières et militaires n’ont pas abouti au résultat escompté.Selon eux, sans changement de stratégie, 2024 pourrait ressembler à 1916, l’année la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale.Le chef du Pentagone a de son côté déclaré que Washington et ses alliés voulaient créer une armée ukrainienne qui "pourrait contenir la Russie dans les prochaines années".Par ailleurs, Moscou reste toujours fidèle à son engagement d’atteindre les objectifs de son opération militaire.

