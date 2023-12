Les Nigérians Victor Osimhen et Asisat Oshoala ont remporté le ballon d’or africain à la cérémonie des CAF Awards. L'attaquant du FC Naples et l'attaquante du... 12.12.2023, Sputnik Afrique

Deux Nigérians remportent le ballon d’or africain

© AFP 2023 STR Les gagnants sur scène lors de la remise des prix 2023 de la Confédération africaine de football (CAF) à Marrakech, le 11 décembre 2023. (Photo AFP) © AFP 2023 STR

Les Nigérians Victor Osimhen et Asisat Oshoala ont remporté le ballon d’or africain à la cérémonie des CAF Awards. L'attaquant du FC Naples et l'attaquante du FC Barcelone ont été nommés meilleur joueur et meilleure joueuse africains de 2023.