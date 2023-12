https://fr.sputniknews.africa/20231211/moscou-assure-avoir-des-preuves-dexperiences-us-sur-les-humains-en-ukraine--1064075389.html

Moscou assure avoir des preuves d’expériences US sur les humains en Ukraine

Le lieutenant général a expliqué que les militaires russes avaient eu accès à plusieurs installations -parmi lesquelles des laboratoires à Roubejnoïé, Severodonetsk et Kherson- et y avaient trouvé des documents.M.Kirillov a également révélé qu’un kit de souches de micro-organismes de référence avait été trouvé dans une cachette du laboratoire vétérinaire de la localité de Mangouch. Il proviendrait de la Collection américaine de cultures types destinée à étudier les maladies animales à répercussion économique.La grippe aviaire dans le viseur du service de sécurité d'UkraineFin octobre, le ministère russe de la Défense avait affirmé que le virus de la grippe aviaire avait été testé sur le territoire ukrainien par le service de sécurité et la police nationale avec participation et financement de Washington. Les essais visaient à préparer une provocation dans le but d’accuser la Russie de l’apparition d’une "maladie infectieuse" dans la région de Nikolaïev.Selon le scénario, le prélèvement et l'analyse des échantillons devaient montrer "avec une forte probabilité" que l'incident s'était produit à la suite d'un sabotage effectué par Moscou.M.Kirillov avait déjà rappelé que ces derniers temps, le micro-organisme le plus étudié dans les laboratoires à haut niveau d'isolement était le virus pathogène de la grippe aviaire. En cause: sa capacité de transmission à l’homme par contact avec un oiseau contaminé, associée à une létalité élevée chez les humains.

